辞旧迎新：台湾陆委会要尽最大努力维护两岸和平 习近平讲话未提“反台独“

中央社报道：陆委会发言人邱垂正12月31日表示，未来将持续关注情势变化，尽最大的努力维护两岸和平。他呼吁对岸放弃强加于人的政治框架，正视两岸现实。中共总书记习近平同一天在全国政协新年茶话会上则重申：对台坚持“一个中国”原则和“九二共识”，坚决维护台海和平稳定，但未提及“反台独”。

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台湾陆委会31日举行例行记者会，发言人邱垂正呼吁对岸，理性思考总统蔡英文提出的“和平、对等、民主、对话”等两岸互动关键基础，本于尊重、善意、理解的态度，与台湾共谋探讨和平相处之道，回归两岸良性互动正轨。

就陆方批评台湾限制两岸交流，邱垂正指出，中共当局以“一中原则”作为两岸互动往来的政治前提，因台湾不接受其片面的主张，这段期间对岸以单方中断两岸既有的沟通联系机制。对岸阻碍陆客、陆生来台等相关交流，并假借国安名义，任意拘捕台湾人士，持续在外交、军事对台打压及进行渗透分化，刻意制造两岸对立。他呼吁中共方面正视两岸现实，尊重台湾主流民意发展。

邱垂正最后向台湾国人与大陆民众传递新年问候，“防疫不能松懈，一切平安、顺利”。

中央社还报道说：中共总书记习近平31日在全国政协新年茶话会上重申对台坚持“一个中国”原则和“九二共识”，坚决维护台海和平稳定，但没有提及“反台独”。