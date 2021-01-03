中国想加入CPTPP 菅义伟：以中国现行政经体制很难

对于中国想参加跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）一事，日本首相菅义伟表示，以中国现行的政经体制很难参加。

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中国国家主席习近平2020年11月在亚太经济合作会议（APEC）领袖峰会上提出，中方欢迎区域全面经济伙伴协定（RCEP）完成签署，将积极考虑加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）。

日本产经新闻报道，日本首相菅义伟接受知名评论家樱井良子专访时指出，去年11月日本、中国、韩国、东南亚国家协会（ASEAN）等国签署的区域全面经济伙伴协定（RCEP），日本很期盼印度参加，但印度最后并未参加。至于CPTPP，日本期待美国参加，但美国已脱离。

日本目前是这两大经济组织的大国。

至于中国想加入跨太平洋伙伴全面进步协定CPTPP一事，菅义伟表示，CPTPP的规定要求成员国必须具有非常高水准的市场开放，所以这对中国而言，门槛相当高，以中国现行的政治和经济体制很难参加。

菅义伟表示，对于中国想加入CPTPP一事，日本会审慎因应。如果CPTPP成员国没同意是不可能加入的，加上今年是轮到日本担任CPTPP轮值主席国，美国退出CPTPP后，目前有11个会员国的CPTPP由日本主导，日本具有一定程度的影响力。

评论家樱井良子也表示，中国20年前加入世界贸易组织（WTO），对国际社会承诺会遵守智慧财产权的保护等，结果却没信守承诺。她也认为加入CPTPP的门槛高，中国很难加入，但中国的作法就是以外交「诈欺伎俩」取得成果。