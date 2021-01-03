菅义伟无视4都县知事发布紧急事态宣言要求

鉴于新冠疫情严重恶化，感染迅速蔓延，医疗体制窘迫，东京、埼玉、千叶、神奈川的首都圈1都3县知事2日下午在内阁府与经济再生担当相西村康稔会谈，要求迅速讨论基于新冠病毒特别措施法再次发布紧急事态宣言。

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但是中央政府的方针与这4都县具有很大温度差，菅义伟首相拒绝与首都圈4都县知事会面，据说他对全国实行紧急事态宣言持否定态度。

4位知事在递交给西村的请愿文件中介绍首都圈的疫情称，“处于感染爆发的边缘，新冠疫情造成医疗体制提供窘迫，给常规医疗也造成很大影响。”指出“必须与中央政府合作，立即强化彻底控制人的流动等政策”。东京都知事小池百合子在会谈后表示，“为了平息眼下的疫情蔓延，希望尽最大可能采取对策”。

虽然西村康稔表示“共同感到情况的严峻”，但是对于“立即强化彻底控制人的流动等政策”强调宣布紧急事态宣言的必要的4都县知事的要求，西村仅表示：“国家理解这样的要求”。

据说国家在水面下对4都县知事的要求表示为难，首相菅义伟对宣布实行紧急事态宣言持否定的态度。

与首相有特殊交流管道的神奈川县知事黑岩祐治表示4都县知事本不打算见西村，要见首相菅义伟，但是遭到首相菅义伟的拒绝。

尽管现在日本处于新冠爆发性感染蔓延的危机，但是重视经济的首相菅义伟仍然不准备宣布紧急事态宣言。