唐納德•特朗普(Donald Trump)再接再厲，孤注一擲地推進他尋求繼續掌權的行動，他向副總統邁克•彭斯(Mike Pence)施壓，要求他在美國國會周三召開大選認證會議時推翻大選結果。據路透社報道說，儘管美國總統特朗普不斷施壓，副總統彭斯仍計畫在周三主持國會認證總統選舉結果時擔當其儀式性職責。

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據英國金融時報今天報道說，特朗普敦促副總統彭斯推翻選舉結果。特朗普妄稱副總統有權“否決”選舉人、讓大選結果失效。

彭斯將主持周三對大選結果進行認證的參眾兩院聯席會議，唐納德•特朗普(Donald Trump)再接再厲，孤注一擲地推進他尋求繼續掌權的行動，他向副總統邁克•彭斯(Mike Pence)施壓，要求他在美國國會周三召開大選認證會議時推翻大選結果。

在參眾兩院聯席會議上認證大選投票結果通常是一個儀式性場合，由副總統主持，而彭斯的職責是宣布喬•拜登(Joe Biden)為去年11月大選的勝利者。

然而，周二特朗普發表不實言論，暗示彭斯可以利用這一場合讓選舉結果失效。特朗普在Twitter上寫道：“副總統有權否決通過欺詐手段選出的選舉人。”特朗普的這番干預，與周一晚、即兩場參議員選舉前夕他在佐治亞州一個集會上發表的言論前後呼應，這兩場選舉將決定哪個政黨能控制參議院。據特朗普說，“我希望我們偉大的副總統……幫我們渡過難關，”特朗普在集會上說，“因為如果他不幫我們，我就不會那麼喜歡他了。”

選舉法專家否認特朗普聲稱的彭斯可以阻止認證的說法，指出假如反對意見被參議院或眾議院否決，就反對無效。

眾議院由民主黨控制，而多數共和黨參議員都未加入得克薩斯州參議員特德•克魯茲(Ted Curz)和密蘇里州參議員喬什•霍利(Josh Hawley)牽頭髮起的阻止認證的行動。

周二下午，數名共和黨參議員表示他們將確認拜登為勝選者。

據路透社引述一名與彭斯團隊定期保持聯繫的前白宮官員對路透表示，彭斯計畫在聲明中表明自己支持總統，但將謹守自身角色的限度。彭斯幕僚長Marc Short周一對路透表示，彭斯“將堅守憲法，遵從法規。”