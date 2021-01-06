百萬特朗普支持者湧入華府抗議大選舞弊要求國會停止認證爭議州選舉人票
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1月6日，國會參眾兩院舉行2020總統大選選舉人票認證聯席會議，來自美國各地的特朗普總統的支持者湧入華府，舉行“拯救美國”(Save America)集會，抗議大選舞弊，要求國會停止認證爭議州的選舉人票。據當地媒體WUSA 9報導，參加集會的民眾超過100萬人。
上午8時不到，華盛頓紀念碑前與國會大廈前已經湧入大批民眾，民眾揮舞支持特朗普的旗幟，也看到擁槍權的支持者和反“反法西斯主義運動安提法”（Antifa）團體。現場還見到眾多華裔人士。
大約下午3時，示威民眾試圖進入國會大廈。
蒂哈徹森（Christie Hutcherson）是“為美國而戰”組織的創辦人。她說：“這攸關拯救我們的共和國，如果我們沒有了選舉誠信，我們的聲音就不會被聽到，我們將不會擁有國家。”
一位不願具名的中國新移民表示，他是在所居地華人社團的號召下全家總動員，今天凌晨抵達華府。問他支持特朗普的原因，他除了指稱民主黨選舉舞弊，還表示因為特朗普強力反中共政策，他希望特朗普能連任，持續重擊中共，結束中共殘暴政權。
特朗普總統11時在白宮前向支持者發表講話，指民主黨和假新聞媒體偷走了選舉結果，他堅稱自己才是大選的勝者，矢言絕不讓步。他喊話副總統彭斯和兩院共和黨人士“做正確的事”，並感謝那些站出來支持他的共和黨議員。
1月6日國會聯席會議參眾兩院將計算各州提交的選舉人票，確定下一屆總統。分別有12名共和黨參議員和超過140名共和黨眾議員表示他們將挑戰搖擺州送交的選舉人票。德州參議員克魯茲（Ted Cruz）領導的一個小組，要求成立一個選舉委員會，對選舉舞弊的指控進行為期10天的緊急審核。
彭斯副總統主持這次聯席會議，他是否拒絕認證搖擺州被指舞弊的選舉人票，成為舉國關注的焦點。
在美國各地，也有大批民眾示威集會，抗議大選舞弊，要求停止認證爭議州的選舉人票。