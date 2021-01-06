美國政治眼看要大翻天 民主黨說全控參眾兩院

美國喬治亞州舉行2席聯邦參議員決選，民主黨候選人華諾克率先奪得一席，僅些微領先的另一民主黨候選人奧索夫也自行宣布勝選，如果獲得確認，民主黨將可取得國會參眾兩院控制權，全面執政。

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據中央社今天報道稱，喬治亞州決選民主黨宣布兩席全拿，可望全面執政。消息說，美國喬治亞州舉行2席聯邦參議員決選，民主黨候選人華諾克率先奪得一席，僅些微領先的另一民主黨候選人奧索夫稍後也自行宣布勝選。

據路透社說，33歲的民主黨籍政治新秀、紀錄片製作人奧索夫（Jon Ossoff）自行宣布當選，將成為參議院最年輕的成員。他以些微差距領先尋求連任的共和黨籍參議員帕度（David Perdue），最終結果預期最快會在今天稍晚出爐。

但艾迪生媒體研究機構（Edison Research）等媒體都尚未宣布他勝選的消息。

中央社說，51歲的牧師華諾克（Raphael Warnock）稍早擊敗50歲共和黨籍對手羅夫勒（Kelly Loeffler），將成為喬治亞州有史以來首位非裔參議員。

根據艾迪生媒體研究機構，目前已開票數達98%，華諾克領先羅夫勒1.2個百分點，差距約5萬4000票。奧索夫則領先帕度1萬6000多票，相當於0.4個百分點。

若民主黨全取兩席，兩黨就會分別在參院同獲50席，將賦予副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）在關鍵表決上發揮決勝票（tiebreaking vote ）的優勢。

拜登和賀錦麗定1月20日就職上任。

民主黨早已在聯邦眾議院佔有多數席位。