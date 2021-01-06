美國總統大選爭議今天上演最後一決

美國國會參眾兩院聯席會議將於1月6日對2020年總統選舉的選舉人票進行正式清點，並宣布最終結果。作為美國總統大選的最後一步，國會宣布選舉結果往往只是一種儀式，但此次選舉由於特朗普總統拒絕承認敗選並堅稱存在選舉舞弊，多位共和黨議員也對選舉結果提出了質疑，1月6日在國會中進行的程序或將更富波折。

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據美國之音今天報道說，大選之爭最後一役：1月6日的美國國會將出現什麼情況？按照美國的聯邦法律，1月6日的國會參眾兩院聯席會議將由參議院議長，也就是副總統彭斯主持。如果彭斯無法到場，則將由參議院多數黨中供職時間最長的參議員，也就是共和黨籍艾奧瓦州參議員查克·格拉斯利（Chuck Grassley）主持。會議主持將打開各個州密封的“證書”，這些證書上記錄著各州所派出的選舉人團在12月14日投票的結果。在公開唱票後，會議主持將宣布哪位總統和副總統候選人贏得了多數選舉人票。

據該報道，現有選舉結果顯示，拜登獲得了306張選舉人票，特朗普總統獲得了232張選舉人票。不過，國會在經過正式清點之後作出的宣布才是2020年總統大選的最後定論。通常這個程序會在半個小時之內完成，不過今年這個過程或許會更加漫長和曲折。

根據《1887年選舉計票法》，在國會唱票過程中，任何議員都可以以任何理由對某個州的選舉人票計票結果提出異議（objection）。但會議主持不會聽取這些異議，除非該異議以書面形式提交，並且獲得至少一位眾議員和一位參議員的聯名簽署。在出現這樣聯名簽署的書面異議後，聯席會議就要暫時休會，參、眾兩院退回各自的會議廳，分別進行不超過兩個小時的辯論。然後，兩院將各自對這項異議進行投票。如果這項異議沒有同時在兩院獲得簡單多數的支持，則維持原有的計票結果。

據美國之音說，目前至少有一名共和黨眾議員——阿拉巴馬州的共和黨人莫·布魯克斯（Mo Brooks）——計畫在1月6日的唱票過程中提出書面異議。該異議獲得了密蘇里州的共和黨參議員喬什·霍利（Josh Hawley）的聯名簽署。

目前已經有大約140名共和黨眾議員表示將投票反對現有的選舉結果，但鑒於民主黨在眾議院佔多數，1月6日所提出的任何對現有選舉結果的異議都幾乎不可能在眾議院獲得通過。

在參議院，11位共和黨參議員在上周六發表聲明，要求成立選舉委員會，以10天的時間，對選舉結果進行審計。按照這個計畫，審計結果將在1月16日公布，也就是總統就職典禮的四天前。這些共和黨參議員表示，如果國會拒絕這項方案，他們將投票反對現有選舉結果。不過，此舉顯然也無法扭轉局面，因為已有大約20位共和黨參議員表示會投票承認拜登勝選，再加上民主黨在參議院所佔席位，這使得對現有選舉結果所提出的異議也不太可能在參議院獲得通過。

因此，儘管過程或出現波折，但分析普遍預計，最終拜登會被國會宣布為2020年總統大選的獲勝者，並於1月20日正式就職。

參眾兩院聯席會議在正式清點選舉人票的過程中收到書面異議的情況並不常見，但也並非沒有先例，上一次出現這一幕是在2005年。當時民主黨的參、眾兩位議員對俄亥俄州的計票結果提出異議，認為其中存在“不正常的情況”。兩院在各自辯論後，均投票拒絕了這項異議。

至於11位共和黨參議員所提出的成立選舉委員會審計選舉結果，這也並非史無前例。1877年，由於對1876年的總統選舉結果存在爭議，國會成立了由5名參議員、5名眾議員和5名大法官組成的選舉委員會來審查這些爭議，並依據選舉委員會的投票結果確定了最終贏家。

美國之音說，特朗普總統1月5日發推說，“副總統有權拒絕以欺詐方式選出的選舉人。”不過，憲法專家認為副總統在1月6日國會聯席會議上能行使的權力非常有限，因為推舉選舉人和認證本州的選舉人團投票結果的權力並不在聯邦，而在各州。