小札：脸书、Insta无限期封禁特朗普账号，最少两周

美国社交媒体巨头脸书创始人兼CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg）1月7日宣布，其公司将无限期延长对特朗普总统的脸书和Instagram账户的封禁，这一措施将至少在未来两周内执行，直到美国总统权力和平过渡完成。

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周三美国国会冲击事件发生后，推特、脸书和YouTube等社交平台已暂时封禁了特朗普的账户。扎克伯格周四则通过其脸书账户表示，“过去24小时发生的令人震惊的事件清楚地表明，特朗普总统打算利用他剩余的任期来破坏向其当选的继任者拜登和平与合法的权力过渡。”扎克伯格称，“他决定利用他的平台纵容而不是谴责他的支持者在国会大厦的行动，这理所当然地使美国和世界各地的人们感到不安。我们昨天删除了这些言论，因为我们判断这些言论的效果 -- 而且很可能是其意图 -- 将会引发进一步的暴力。”

扎克伯格说，“在国会核证选举结果后，现在全国的优先事项必须是确保剩下的13天和就职典礼后的日子按照既定的民主准则和平地度过。”他说，“在过去几年里，我们允许特朗普总统按照我们自己的规则使用我们的平台，有时当他的帖子违反我们的政策时，我们会删除其内容或给其贴上标签。我们之所以这样做，是因为我们相信公众有权获得尽可能广泛的政治言论，甚至是有争议的言论。但现在的情况已经根本不同了，涉及到利用我们的平台煽动对民选政府的暴力暴动。”

扎克伯格说，“我们认为，在此期间允许总统继续使用我们的服务的风险实在太大。因此，我们将无限期延长对他的脸书和Instagram账户的封锁，至少在未来两周内，直到权力和平过渡完成。”此前，特朗普本人、共和党部分议员与脸书和推特等社交媒体的纠纷由于去年的美国大选越发激烈。特朗普阵营指控社交媒体巨头垄断舆论在拜登儿子亨特·拜登的相关报导上进行舆论审查，巨头们则指控特朗普及其支持者通过平台散布不实及虚假消息。