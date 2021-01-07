特朗普推特脸书罕均遭暂时关闭

推特周三表示，已暂时冻结美国总统特朗普的账户12小时，因其“屡次严重违反”该社交媒体平台的公民诚信规定，并威胁可能永久停用该账户。脸书(Facebook)以及Snap昨天也都关闭了特朗普的账号。

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据路透社说，推特冻结特朗普推特帐户12小时，因其违反公民诚信规定。据推特称，已要求删除特朗普的推文，“因为在华盛顿特区正在发生史无前例的暴力行为”，此前支持特朗普的抗议者攻击美国国会大厦，以图迫使国会推翻大选结果。

该公司表示，如果特朗普不删除这些对选举发出毫无理由指责的推文，那么他的账户将继续被冻结，这意味着特朗普将不能在该帐号发贴。

推特还表示，如果未来有违反该社交平台规则的行为，包括“公民诚信”和“暴力威胁”政策，将导致特朗普的帐号永久停用。

路透社说，稍晚推特、脸书和Snap冻结特朗普帐号，对国会大厦沦陷做出回应。

推特(Twitter)、脸书(Facebook)以及Snap周三暂时冻结美国总统特朗普的帐号。在华盛顿发生暴动之际，科技业巨擘赶忙严控特朗普对于总统大选毫无根据的指控言论。推特屏蔽并强行删除了特朗普的三篇推文，“因华盛顿特区发生前所未见且还在持续的暴乱局势”；此前支持特朗普的抗议者闯入国会大厦，试图阻止总统当选人拜登获得认证。

据该报道，美国国会大厦陷入一片混乱，有四人死亡，包括一名在大厦内被射杀的女子。

据该报道，特朗普周三在推文中表示，有人闯入国会大厦是自然反应。这篇推文后来被推特屏蔽。特朗普还指责副总统彭斯没有“勇气”指控存在选举诈欺。

在特朗普删除那些推文及一条他宣称总统选举舞弊的视频后，推特暂时封锁特朗普的帐号12小时。特朗普在该视频中还敦促抗议者回家。

如果不删除那些推文，帐号将继续锁住。

Facebook和Alphabet旗下谷歌所有的YouTube也移除了该视频。Facebook稍后表示，将锁住特朗普的页面24小时不得贴文，Facebook的诚信部副总裁Guy Rosen发推文称，Facebook认为这条视频“加重而不是减轻持续暴力的风险。”该公司在一则博客贴文表示，将禁止呼吁携武器至全国各地的号召，并将移除支持国会山暴力事件的内容。

路透社说，白宫一名发言人未回应置评请求。