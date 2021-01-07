特朗普支持者闯入国会大厦 酿四人死亡暂有52人被捕

美国华盛顿特区大都会警察局局长Robert J. Contee表示，总统特朗普的支持者周三冲击国会大厦试图阻止国会确认当选总统拜登的胜选，导致四人死亡和52人被逮捕。

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据路透社报道，特朗普支持者闯入国会大厦，酿四人死亡，52人被捕。据Contee在周三晚间召开的记者会上还表示，迄今为止被逮捕的52人中，47人违反了市长Muriel Bowser下午6时开始实施的宵禁，26人是在美国国会大厦被捕的。其他几人则因携带无牌照或违禁枪支的指控而被捕。

此外，Contee表示，共和党和民主党全国委员会的总部还发现了两枚炸弹，并在国会大厦的一辆汽车上发现一个装有燃烧弹的冷藏箱。

Contee没有公布国会警察射杀的那位女子的身份，并称尚未通知这位女子的家属。他补充称，另外3名死者死于急症。有14名警员受伤，其中2名仍在住院治疗。

有消息透露死者之一是一名空军现勤人员。

该报道说，虽然警方因为在拉法耶特广场的反应过激面临强烈批评，但国会警察局目前被外界质疑他们为何没有采取更多行动保证国会大厦的安全，还让许多暴乱者得以逃离大厦，没有被捕。

据路透社，周三晚间，FBI也要求公众提供线索，比如图片、视频和其它有助于特工找到“积极煽动暴力“的那些人的信息。