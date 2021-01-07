美国会暴力案 特朗普可能遭指教唆犯？

美国总统特朗普花了数周时间，通过虚假指控11月3日大选存在欺诈来煽动他的支持者，直到最终呼吁他们进入到代表美国民主的国会大厦中。这才有了周三国会大厦的混乱局面。路透社报道说，特朗普的粉丝真听了特朗普的话。

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据路透社报道，特朗普事前多次邀请支持者“疯狂”示威并告诉他们要战斗，粉丝真听了。特朗普一直不肯承认他输给了民主党总统当选人拜登，此前多次敦促他的支持者前往华盛顿参加本周三的集会。美国国会原定在当日证实选举人团的投票结果。

特朗普发推说，“从统计上讲，输掉2020年大选是不可能的，”12月20日，特朗普在推特上说，“1月6日，华盛顿会有大规模抗议活动。去那里，会很疯狂！”结果有数千人到来，听总统告诉他们应该进入国会大厦，表达对投票程序的愤怒，并施压民选官员拒绝投票结果。

特朗普在白宫前对支持者说，“我们将走向国会大厦，并为我们勇敢的参议员和国会议员们喝彩。”可能是在任期间的最后一场集会上，特朗普呼吁他的支持者“去战斗”。特朗普说，“我们绝对不会放弃，绝对不会让步，”特朗普并称民主党的胜利是“狗屁”结果，令听众开心不已。据路透社，人们齐声回应，“狗屁！狗屁！狗屁！”

讲话大约50分钟后，特朗普的一些支持者挥舞着特朗普旗帜，开始前往国会大厦，之后就爆发了前所未有的骚乱。抗议者突破警方路障，冲击国会大厦，并进入议员们开会的大厅。选举结果确认程序中断，副总统彭斯和国会议员被疏散。

一名平民被枪击身亡。夜晚到来，一位国会官员称，大厦已经清理，但一段距离之外，还有多名抗议者停留，包括民兵和右翼组织成员。

特朗普在椭圆办公室通过电视看到了暴力场面，他在国会封锁一个小时后发推特称抗议者应“保持和平”。

最后，特朗普在推特上发布了一段录制的视频。特朗普说，“我知道你们很受伤。我们的大选被窃取了。这是一边倒的大选，”特朗普说，重复选举欺诈的说法。特朗普呼吁，“但你们现在要回家。我们需要和平。我们需要法律和秩序。”