美国参议员约翰逊呼吁各州调查选举违规行为 恢复国人信心

在1月6日美国国会大厦事件的次日周四（1月7日），美国联邦参议院国土安全与政府事务委员会主席罗恩‧约翰逊（Ron Johnson）在一份声明中表示，各州需要调查选举中的违规行为，恢复国人对选举的信心，并重建州议会对选举的权力。

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作为美国联邦参议院国土安全与政府事务委员会主席，罗恩‧约翰逊曾就2020年大选违规行为举行过唯一一次国会听证会。

他在声明中说：数以百万的美国人担心选举充满了欺诈，这种担心是合理的。“那些失去信心的人不是疯子。他们是深爱美国的爱国者，他们对过去四年所目睹的一切感到震惊：联邦调查局（FBI）对一位正式当选的总统进行彻底的腐败调查；一个严重偏袒的媒体选边站队，并利用其权力干涉我们的政治，其程度远远超过任何外国实体所希望达到的程度；一个日益强大的社交媒体对新闻和保守派的声音进行审查；法院和选举官员篡夺州立法机构在确定选举时间、地点和方式方面的宪法权力。”

约翰逊写道：美国人看到中共病毒疫情“被利用”来扩大实行邮寄选票，其后又外传脸书（Facebook）创始人马克‧扎克伯格（Mark Zuckerberg）向地方政府投入了5亿美元，其合同涉及允许非营利组织决定如何进行选举。

“然后在选举日，他们看到投票监督员被赶出或被阻挠监票。他们听到的报告说，有死人在投票，投票的人已经搬到了外地，或者住处地址无人居住。还有人投了两次票，一次是缺席投票，一次是亲自投票。民主党控制的大县等到共和党县报告后，在凌晨时分才公布选​​票总数；选举官员和其他人员拒绝将证据交给调查违规行为的人；法院拒绝听取所获得的证据，而是以程序理由驳回选举质疑。”

约翰逊写说：“这能怪有那么多人对我们的选举制度公平性失去信心，质疑选举结果的合法性吗？”“为了我们国家未来的团结，各州必须正确地承担起自己的责任，采取必要的行动，并减轻（美国人）对未来选举是否公平和合法的任何怀疑。”

“我衷心希望这次辩论能给各州立法机构敲响警钟，让他们认识到这些关切是合法的，充分调查各州的违规行为，重申他们对联邦选举的权力，并建立管制措施，以恢复对我们选举制度的信心。解决办法在于各州，而不是联邦政府。”