美国国会受冲击后 博明等特朗普白宫官员辞职

自事发当时正在确认民主党人拜登当选下任美国总统的美国国会受到特朗普支持者和激化暴民地冲击后，美国副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）和第一夫人梅拉尼娅的幕僚长格里沙姆(Stephanie Grisham)等白宫官员已经辞职。

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据消息人士介绍，格里沙姆于事发1月6日当天辞去了美国第一夫人梅拉尼娅的幕僚长职务。而在去年大选前已表示就算特朗普成功连任也将离开政府的博明也于周三辞去了其美国副国安顾问的职务。此外，白宫副新闻秘书莎拉·马修斯（Sarah Matthews）和白宫社交秘书尼斯塔（Rickie Niceta）亦宣布辞职。

对此，格里沙姆通过声明表示，“能在白宫为国家服务是我的荣幸。我非常自豪能够成为特朗普夫人帮助各地儿童的使命的一部分，并为本届政府的许多成就感到骄傲”。 格里沙姆在成为第一夫人的幕僚长之前担任了近一年的白宫新闻秘书，她在声明中并没有说她的辞职是否是对国会遭受暴力冲击的反应，但一位熟悉她的决定的消息人士说，该事件是驱动她辞职的最后一根稻草。

另据彭博社报导指，博明原打算在去年11月3日大选日当天辞职，但最终在美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O’Brien）的要求下留任。此外，美国福克斯新闻白宫记者约翰·罗伯茨（John Roberts）在推特上表示，白宫副新闻秘书莎拉·马修斯（Sarah Matthews）宣布辞职。马修斯指，“作为曾在国会工作的人，我被今天发生的事深深困扰，我们需要和平的权力过渡。”

前白宫幕僚长、现任美国驻北爱尔兰特使麦克·马尔瓦尼（Mick Mulvaney）7日亦宣布从特朗普政府辞职。美国家安全委员会（NSC）欧洲和俄罗斯事务高级主任瑞安·塔利（Ryan Tully）也已辞职。

另据政治新闻网站Politico报导称，奥布莱恩和白宫副幕僚长利德尔（Chris Liddell）亦在考虑辞职，但该消息未得到进一步证实。国会大楼冲击事件发生后，奥布莱恩通过美国国家安全委员会的推特表示，“暴力在我们的民主中绝对没有地位。我赞扬执法部门和国民警卫队的男男女女，他们正在努力恢复秩序，保护我们的机构。我们的国家比我们今天在国会大厦看到的要好。”

奥布莱恩还通过自己的推特表示，“我刚刚和副总统彭斯谈过。他是一个真正优秀和正直的人。他今天表现出了勇气，就像他作为国会议员于9/11在国会大厦所做的那样。我为能与他共事而感到自豪。”

美国全国广播公司（NBC）驻白宫记者本内特（Geoff Bennett）还引述消息人士的话称，美国运输部长赵小兰亦考虑辞职。值得一提的是，在国会大厦受到冲击前，赵小兰的丈夫，参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)发言驳斥了特朗普的大选舞弊指控。他强调，“如果这次大选仅靠失败一方的空口指控就能被推翻，我们的民主将进入死亡螺旋。”