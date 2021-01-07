美國參議員約翰遜呼籲各州調查選舉違規行為 恢復國人信心

在1月6日美國國會大廈事件的次日周四（1月7日），美國聯邦參議院國土安全與政府事務委員會主席羅恩‧約翰遜（Ron Johnson）在一份聲明中表示，各州需要調查選舉中的違規行為，恢復國人對選舉的信心，並重建州議會對選舉的權力。

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作為美國聯邦參議院國土安全與政府事務委員會主席，羅恩‧約翰遜曾就2020年大選違規行為舉行過唯一一次國會聽證會。

他在聲明中說：數以百萬的美國人擔心選舉充滿了欺詐，這種擔心是合理的。“那些失去信心的人不是瘋子。他們是深愛美國的愛國者，他們對過去四年所目睹的一切感到震驚：聯邦調查局（FBI）對一位正式當選的總統進行徹底的腐敗調查；一個嚴重偏袒的媒體選邊站隊，並利用其權力干涉我們的政治，其程度遠遠超過任何外國實體所希望達到的程度；一個日益強大的社交媒體對新聞和保守派的聲音進行審查；法院和選舉官員篡奪州立法機構在確定選舉時間、地點和方式方面的憲法權力。”

約翰遜寫道：美國人看到中共病毒疫情“被利用”來擴大實行郵寄選票，其後又外傳臉書（Facebook）創始人馬克‧紮克伯格（Mark Zuckerberg）向地方政府投入了5億美元，其合同涉及允許非營利組織決定如何進行選舉。

“然後在選舉日，他們看到投票監督員被趕出或被阻撓監票。他們聽到的報告說，有死人在投票，投票的人已經搬到了外地，或者住處地址無人居住。還有人投了兩次票，一次是缺席投票，一次是親自投票。民主黨控制的大縣等到共和黨縣報告後，在凌晨時分才公布選​​票總數；選舉官員和其他人員拒絕將證據交給調查違規行為的人；法院拒絕聽取所獲得的證據，而是以程序理由駁回選舉質疑。”

約翰遜寫說：“這能怪有那麼多人對我們的選舉制度公平性失去信心，質疑選舉結果的合法性嗎？”“為了我們國家未來的團結，各州必須正確地承擔起自己的責任，採取必要的行動，並減輕（美國人）對未來選舉是否公平和合法的任何懷疑。”

“我衷心希望這次辯論能給各州立法機構敲響警鐘，讓他們認識到這些關切是合法的，充分調查各州的違規行為，重申他們對聯邦選舉的權力，並建立管制措施，以恢復對我們選舉制度的信心。解決辦法在於各州，而不是聯邦政府。”