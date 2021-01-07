部分民主党议员要求彭斯援引宪法第25修正案让特朗普提前下台

可望成为新任国会参议院多数党领袖的民主党籍参议员舒默(Chuck Schumer)7日发表声明，要求副总统彭斯援引美国宪法第25修正案(25th Amendment)，让特朗普总统提前下台。

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根据美国宪法第25修正案，只要副总统和大多数内阁成员认为总统“无法履行其职务的权力和义务”，以书面形式通知国会后，副总统将立即作为代理总统承担总统职务的权力和责任。

舒默在声明中说：“昨天发生在美国国会的是一场叛乱，意图颠覆美国，在总统煽动之下发生。这个总统已经不能继续留任一天。”他说：如果彭斯与内阁成员不敢行动，国会应该召开会议，对川普发动弹劾。

另外，有17名众议院民主党议员6日晚上致信彭斯副总统，敦促他援引宪法第25修正案将特朗普总统免职。这封信写道：“很遗憾，我们在今天美国国会大厦发生的事件后给您写信。当你主持美国参议院时，特朗普总统的愤怒支持者企图进行暴动，非法闯入并破坏国会大厦以制止总统当选人拜登胜利的认证”，“为了我们的民主，我们强烈敦促您援引宪法第25条修正案，并开始让特朗普总统下台的程序。总统一次又一次表明他不愿保护我们的民主并履行其职责。”

美国城市广播网（American Urban Radio Networks）白宫记者莱恩(April Ryan)透露，部分参议员也正在华盛顿DC一个未公开的地点开会，讨论如何援引宪法第25修正案，立即让特朗普下台。

特朗普也可能再次被弹劾，这需要国会众议院简单多数和参院三分之二议员支持才能达成。