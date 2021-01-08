民主法治形象受国会山之乱重创 蓬佩奥：美国不是“香蕉共和国”

美国国会大厦周三遭总统特朗普支持群众擅闯的骚乱事件重挫美国民主法治形象，国务卿蓬佩奥说，美国不是“香蕉共和国”。

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路透社报道，在一场游行活动演变为特朗普敦促群众努力推翻他败选的结果后，数以百计特朗普支持者周三闯进国会大厦，迫使议员疏散。议员闪避、警察拔枪保护他们的画面传遍全球，破坏了华盛顿长期以来作为民主拥护者的形象。

非政府组织人权观察组织执行长Kenneth Roth表示，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平等外国领导人，将利用这次暴力冲击国会事件，来证明本国的专制制度更为优越。

法新社报道，在美国内部，包括前总统小布什在内的多人批评了国会被占领事件，小布什谴责，“只在‘香蕉共和国’中才会对选举结果有争议，在我们的民主共和国中不应该。”他说自己“感到沮丧”。

国务卿蓬佩奥7日在推特中回应称：“暴力冲击国会事件应该受到谴责，而在这之后，包括记者和政客在内的许多名人都把美国比作‘香蕉共和国’。他说，这一‘诽谤’显示出对‘香蕉共和国’和美国民主的错误理解。” 因为“在‘香蕉共和国’，暴民暴力决定权力的行使。而在美国，执法人员会镇压暴力行动，使民众代表能够依照法治和宪政行使权力。今天凌晨3点40分，国会完成了认证，执法英雄在国会大厦恢复了秩序，这显示了美国政治制度的力量，代表了美国法治和宪政的胜利。”

法新社的报道称蓬佩奥是特朗普的坚定支持者。

该报道也指出，特朗普支持者被迫抗议总统选举结果后在国会大厅自由行动的录像和照片激起了全世界的震惊和愤怒，让美国的民主榜样形象遭到永久性破坏。

据介绍，“香蕉共和国”最初在20世纪初被美国作家用来形容洪都拉斯等中美洲的在经济上高度依赖香蕉单一经济作物的国家，同时在“香蕉共和国”往往贫富分化严重、社会矛盾尖锐，同时政治上高度不稳定，政局时常受不同势力暴力冲击。