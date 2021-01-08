民主法治形象受國會山之亂重創 蓬佩奧：美國不是“香蕉共和國”

美國國會大廈周三遭總統特朗普支持群眾擅闖的騷亂事件重挫美國民主法治形象，國務卿蓬佩奧說，美國不是“香蕉共和國”。

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路透社報道，在一場遊行活動演變為特朗普敦促群眾努力推翻他敗選的結果後，數以百計特朗普支持者周三闖進國會大廈，迫使議員疏散。議員閃避、警察拔槍保護他們的畫面傳遍全球，破壞了華盛頓長期以來作為民主擁護者的形象。

非政府組織人權觀察組織執行長Kenneth Roth表示，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平等外國領導人，將利用這次暴力衝擊國會事件，來證明本國的專制制度更為優越。

法新社報道，在美國內部，包括前總統小布什在內的多人批評了國會被佔領事件，小布什譴責，“只在‘香蕉共和國’中才會對選舉結果有爭議，在我們的民主共和國中不應該。”他說自己“感到沮喪”。

國務卿蓬佩奧7日在推特中回應稱：“暴力衝擊國會事件應該受到譴責，而在這之後，包括記者和政客在內的許多名人都把美國比作‘香蕉共和國’。他說，這一‘誹謗’顯示出對‘香蕉共和國’和美國民主的錯誤理解。” 因為“在‘香蕉共和國’，暴民暴力決定權力的行使。而在美國，執法人員會鎮壓暴力行動，使民眾代表能夠依照法治和憲政行使權力。今天凌晨3點40分，國會完成了認證，執法英雄在國會大廈恢復了秩序，這顯示了美國政治制度的力量，代表了美國法治和憲政的勝利。”

法新社的報道稱蓬佩奧是特朗普的堅定支持者。

該報道也指出，特朗普支持者被迫抗議總統選舉結果後在國會大廳自由行動的錄像和照片激起了全世界的震驚和憤怒，讓美國的民主榜樣形象遭到永久性破壞。

據介紹，“香蕉共和國”最初在20世紀初被美國作家用來形容洪都拉斯等中美洲的在經濟上高度依賴香蕉單一經濟作物的國家，同時在“香蕉共和國”往往貧富分化嚴重、社會矛盾尖銳，同時政治上高度不穩定，政局時常受不同勢力暴力衝擊。