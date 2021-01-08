特朗普多思忖自我赦免 曾说有绝对权力

路透社引据一位熟悉情况的消息人士周四称，美国总统特朗普最近几周讨论了赦免自己的可能性。特朗普在2018年的推文中表示：“我绝对有权力赦免自己。”

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据路透社今天报道说，特朗普讨论了赦免自己的可能性。据一位熟悉情况的消息人士周四称，美国总统特朗普最近几周讨论了赦免自己的可能性。这样的赦免将是特朗普对总统权力非同寻常的使用。特朗普在去年11月3日的大选中败给民主党人拜登，将在1月20日卸任。

路透社说，白宫对此消息未予置评。

据纽约时报稍早援引两名未具名消息人士的话报道，自11月大选以来，特朗普在与助手的讨论中表示他在考虑赦免自己。特朗普在2018年的推文中表示：“我绝对有权力赦免自己。”

特朗普所面临的各州法律行动，并不在联邦赦免之内。这些法律行动包括了曼哈顿区检察官Cyrus Vance的刑事调查和纽约州总检察长Letitia James的民事调查，涉及他是否浮报资产价值以获取商业交易中的贷款和税收优惠。据宪法律师表示，对于总统是否可以合法特赦自己并没有确切的答案。以前没有总统尝试过，因此法院没有讨论过。

路透社该报道说，一些法律专家说，特赦自己将是违宪的，因为它违反了任何人不得在自己的案子中担任法官的原则。