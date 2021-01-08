美国总统特朗普在白宫愈发把自己封闭起来，仅依赖少数的死忠追随者，若有人冒犯了他，必将招致一通怒斥，其中包括副总统彭斯。消息说，特朗普在公开和私下场合一再炮轰彭斯，指责他不阻止国会确认拜登获胜。路透社说，彭斯办公室不予置评。白宫也没有置评。

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据路透社报道，特朗普日益成为孤家寡人，怒斥副总统不阻止国会确认拜登胜选。据四位消息人士透露，美国总统特朗普在白宫愈发把自己封闭起来，仅依赖少数的死忠追随者，若有人冒犯了他，必将招致一通怒斥，其中包括副总统彭斯。

自从他煽动数百名支持者冲击国会之后，特朗普的一些长期顾问也避免与他说话。甚至一些共和党同僚也称这个事件是特朗普遗留下来的一个巨大污点。当被问及最近是否和总统有过接触时，一名顾问匿名说“不想”。

据消息人士称，特朗普在公开和私下场合一再炮轰彭斯，指责他不阻止国会确认拜登获胜。彭斯的幕僚长Marc Short公开声称，彭斯将履行宪法赋予他的职责，这也让特朗普非常恼火。一名消息人士表示，特朗普这周把彭斯骂惨了。彭斯办公室不予置评。

但共和党参议员Jim Inhofe对报纸Tulsa World表示，他在周三晚间与彭斯谈过话Jim Inhofe说，“我认识彭斯很久了，”他表示，“我从没看他像今天这么生气过。”

据路透社说，一名前政府高官表示，两人之间的矛盾很深，可能以后永远都不再说话。一名消息人士表示，特朗普身边迎合他天马行空想法的死忠已经越来越少，目前的圈子里还包括数字总监Dan Scavino、个人助理John McEntee、贸易事务顾问纳瓦罗、负责撰写演讲稿的Stephen Miller，以及私人律师朱利安尼(Rudolf Giuliani)。

据这位不愿具名的消息人士表示说，“这很悲哀。就是这些人围绕在他身边，怂恿他，”

根据路透社，白宫对此不予置评。