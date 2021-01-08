特朗普称不会出席拜登就职典礼

即将在1月20日卸任的美国总统特朗普周五发推宣布，自己不会出席1月20日拜登的就职典礼，并说这是为了回答一些人的提问。两天来，特朗普受到来自民主党领袖要他离开白宫，否则就会启动弹劾程序的威胁。

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周五早些时候特朗普在推特上还对其支持者表示，他们将会在未来很长时间拥有“巨大的声音”（Giant Voice），不会被以任何形式遭受不敬或不公平对待。

在美国历史上，曾经有过3位卸任总统没有出席新总统的就职典礼。特朗普将成为自安德鲁·约翰逊总统后，首位不出席继任者就职仪式的离任总统。

路透社援引消息人士的话说，白宫正在讨论特朗普于1月19日离开华盛顿，预计他会前往位于佛罗里达州的海湖庄园。卸任副总统彭斯还未公开表示是否会出席拜登的就职典礼。纽约时报援引政府消息人士的话说，彭斯表示愿意出席，但还未收到正式邀请。

特朗普总统最近受到脸书推特等社交媒体的噤声，但他在周四视频中谴责了冲击国会事件，指责那些闯入国会、参与暴力的示威者玷污了美国的民主。他最后说：“对我们国家的公民来说，担任你们的总统是我一生的荣幸。对所有出色的支持者，我知道你们很失望，但是我希望你们知道，我们难以置信的旅程才刚刚开始。”