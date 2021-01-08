特朗普稱不會出席拜登就職典禮

即將在1月20日卸任的美國總統特朗普周五發推宣布，自己不會出席1月20日拜登的就職典禮，並說這是為了回答一些人的提問。兩天來，特朗普受到來自民主黨領袖要他離開白宮，否則就會啟動彈劾程序的威脅。

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周五早些時候特朗普在推特上還對其支持者表示，他們將會在未來很長時間擁有“巨大的聲音”（Giant Voice），不會被以任何形式遭受不敬或不公平對待。

在美國歷史上，曾經有過3位卸任總統沒有出席新總統的就職典禮。特朗普將成為自安德魯·約翰遜總統後，首位不出席繼任者就職儀式的離任總統。

路透社援引消息人士的話說，白宮正在討論特朗普於1月19日離開華盛頓，預計他會前往位於佛羅里達州的海湖莊園。卸任副總統彭斯還未公開表示是否會出席拜登的就職典禮。紐約時報援引政府消息人士的話說，彭斯表示願意出席，但還未收到正式邀請。

特朗普總統最近受到臉書推特等社交媒體的噤聲，但他在周四視頻中譴責了衝擊國會事件，指責那些闖入國會、參與暴力的示威者玷污了美國的民主。他最後說：“對我們國家的公民來說，擔任你們的總統是我一生的榮幸。對所有出色的支持者，我知道你們很失望，但是我希望你們知道，我們難以置信的旅程才剛剛開始。”