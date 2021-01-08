美国民主党人或动手弹劾特朗普

美国国会民主党人周五正朝着一项历史性的行动前进，考虑第二次弹劾总统特朗普。路透社说，两天前特朗普宣称大选舞弊的不实说法，怂恿一群暴徒闯入美国国会大厦。美国国会进入短暂休假期，未知弹劾程序是否受影响。有评论指弹劾特朗普有政治制裁意味，也阻断特朗普未来咸鱼翻身再次竞选政治路途。

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据路透社今天报道称，美国国会大厦遭围攻后，民主党人朝二度弹劾总统特朗普推进。消息说，包括众议院议长佩洛希(Nancy Pelosi)和参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)在内的民主党领袖主张，如果副总统彭斯和特朗普的内阁拒绝采取措施让特朗普下台，则国会应立即启动弹劾程序。

据民主党人在周四晚间发布声明说，“基于总统的危险和煽动行为，有必要让他立即免职，”该声明谴责特朗普煽动了一场“暴乱”。

特朗普的任期剩下不到两周，目前还不清楚是否有足够的时间来完成弹劾程序。佩洛希尚未宣布决定，但她在新闻发布会上明确表示，在周三国会大厦围攻事件发生后，民主党人强烈要求采取行动。

据路透社报道称，如果在众议院遭到弹劾，理论上来说特朗普将在共和党掌控的参议院面临审判。而参议院计划休会到1月19日。如果众议院批准弹劾条款，参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)将如何应对，麦康奈尔的幕僚没有明确表态。