对永久遭封不满 特朗普欲自建发声平台

美国总统特朗普在官方推特帐号遭永久禁用后,透过另一个推特帐号表示,考虑在不久的将来建立自己平台的可能性,并说他不会沉默。不过这条推文也随即遭到推特删除。

据中央社报道称,美国总统特朗普在官方推特帐号遭永久禁用后,透过另一个推特帐号表示,考虑在不久的将来建立自己平台的可能性。社群网站推特公司(Twitter Inc)昨天表示,因6日有数百名支持者闯入国会大厦,特朗普之后还有其他煽动暴力行为的风险,因此公司将让特朗普的帐号永久停用。

推特公司在推文中说:“在仔细审视特朗普帐号@realDonaldTrump近期发出的推文与相关内容后,由于有进一步煽动暴力行为的风险,我们已永久停用这个帐号。”

对此,特朗普透过另一个推特帐号@POTUS发出声明表示,正如他长期以来一直说的,推特在禁止言论自由方面越走越远。今晚推特员工和民主党与激进左派合作,从平台上移除他的帐号,要他不发声。特朗普表示,他预期这样的状况会发生,所以与其他平台协调中,很快会有重大宣告。与此同时,他也考虑建立自己平台的可能性,“我们不会沉默!”( We will not be SILENCED!)

据该报道,特朗普并重提“通讯端正法”(Communications Decency Act)第230条表示,推特或许是私人企业,但没有230条款,他们无法生存至今。“通讯端正法”第230条主要是保障科技企业不用替用户所发布的内容负责,且得以审查内容。特朗普借此条款批评网络平台的内容审查决定,指称科技企业扼杀保守派声音。

据中央社说,不过,特朗普的这条推文发出后,随即遭到推特移除。