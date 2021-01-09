对永久遭封不满 特朗普欲自建发声平台

美国总统特朗普在官方推特帐号遭永久禁用后，透过另一个推特帐号表示，考虑在不久的将来建立自己平台的可能性，并说他不会沉默。不过这条推文也随即遭到推特删除。

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据中央社报道称，美国总统特朗普在官方推特帐号遭永久禁用后，透过另一个推特帐号表示，考虑在不久的将来建立自己平台的可能性。社群网站推特公司（Twitter Inc）昨天表示，因6日有数百名支持者闯入国会大厦，特朗普之后还有其他煽动暴力行为的风险，因此公司将让特朗普的帐号永久停用。

推特公司在推文中说：“在仔细审视特朗普帐号@realDonaldTrump近期发出的推文与相关内容后，由于有进一步煽动暴力行为的风险，我们已永久停用这个帐号。”

对此，特朗普透过另一个推特帐号@POTUS发出声明表示，正如他长期以来一直说的，推特在禁止言论自由方面越走越远。今晚推特员工和民主党与激进左派合作，从平台上移除他的帐号，要他不发声。特朗普表示，他预期这样的状况会发生，所以与其他平台协调中，很快会有重大宣告。与此同时，他也考虑建立自己平台的可能性，“我们不会沉默！”（ We will not be SILENCED!）

据该报道，特朗普并重提“通讯端正法”（Communications Decency Act）第230条表示，推特或许是私人企业，但没有230条款，他们无法生存至今。“通讯端正法”第230条主要是保障科技企业不用替用户所发布的内容负责，且得以审查内容。特朗普借此条款批评网络平台的内容审查决定，指称科技企业扼杀保守派声音。

据中央社说，不过，特朗普的这条推文发出后，随即遭到推特移除。