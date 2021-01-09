弹劾特朗普？总统当选人拜登尚未表支持 原因似很简单

美联社报导：1月6日美国国会事变后，民主党领导人发动了对特朗普的弹劾行动，但总统当选人拜登本人尚未对针对特朗普的弹劾行动表示支持。拜登说：从现在到1月20日就职典礼期间，没有足够时间寻求弹劾或任何其他宪法上的解决办法。

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美国民主党籍国会议员8日评估，是否对特朗普发动史无前例的第二次弹劾。民主党籍众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）表示，除非特朗普“立即和自愿”下台，否则国会将继续进行弹劾程序。不过，总统当选人拜登对记者说：“我现在专注于我们在20日接掌总统和副总统进行执政，并尽可能迅速推动我们的政策。”

美联社的报导说：特朗普支持者受到激怒后对美国国会大厦发动暴力包围，致使特朗普似乎失去一些最坚定盟友，包括南卡罗来纳州联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham ）。两名内阁成员和至少6名幕僚相继辞职，几名共和党国会议员公开考虑是否加入再度对川普进行弹劾的行列。其中有以反特朗普出名的共和党阿拉斯加州联邦参议员穆考斯基（Lisa Murkowski ），她公开表示希望特朗普辞职，认为他造成的伤害已经够多。穆考斯基过去曾与特朗普产生分歧，目前不确定她自己是否会继续留在共和党党内。

前美国总统小布什的白宫发言人、曾投票给特朗普的共和党策士佛莱谢（Ari Fleischer）说：“现在我不会再为他辩护了。我不会为他煽动暴徒而替他辩护，他现在要靠自己。”

中央社9日从纽约发出评论说：美国总统特朗普对于华府共和党人的牢牢掌控正在开始瓦解，与他动荡执政期间的任何时候相比，现在的他处于政治上最为孤立的时刻。

但美联社指出：特朗普仍然拥有支持者，特别是在华府以外的许多基层共和党选民和保守派活动人士。特朗普的大金主迪森（Doug Deason）说，这周发生的事件丝毫没有动摇他对特朗普的信心。他说““包括里根在内，他（特朗普）是我有生之年最好的总统。”