彈劾特朗普？總統當選人拜登尚未表支持 原因似很簡單

美聯社報導：1月6日美國國會事變後，民主黨領導人發動了對特朗普的彈劾行動，但總統當選人拜登本人尚未對針對特朗普的彈劾行動表示支持。拜登說：從現在到1月20日就職典禮期間，沒有足夠時間尋求彈劾或任何其他憲法上的解決辦法。

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美國民主黨籍國會議員8日評估，是否對特朗普發動史無前例的第二次彈劾。民主黨籍眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，除非特朗普“立即和自願”下台，否則國會將繼續進行彈劾程序。不過，總統當選人拜登對記者說：“我現在專註於我們在20日接掌總統和副總統進行執政，並儘可能迅速推動我們的政策。”

美聯社的報導說：特朗普支持者受到激怒後對美國國會大廈發動暴力包圍，致使特朗普似乎失去一些最堅定盟友，包括南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham ）。兩名內閣成員和至少6名幕僚相繼辭職，幾名共和黨國會議員公開考慮是否加入再度對川普進行彈劾的行列。其中有以反特朗普出名的共和黨阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski ），她公開表示希望特朗普辭職，認為他造成的傷害已經夠多。穆考斯基過去曾與特朗普產生分歧，目前不確定她自己是否會繼續留在共和黨黨內。

前美國總統小布什的白宮發言人、曾投票給特朗普的共和黨策士佛萊謝（Ari Fleischer）說：“現在我不會再為他辯護了。我不會為他煽動暴徒而替他辯護，他現在要靠自己。”

中央社9日從紐約發出評論說：美國總統特朗普對於華府共和黨人的牢牢掌控正在開始瓦解，與他動蕩執政期間的任何時候相比，現在的他處於政治上最為孤立的時刻。

但美聯社指出：特朗普仍然擁有支持者，特別是在華府以外的許多基層共和黨選民和保守派活動人士。特朗普的大金主迪森（Doug Deason）說，這周發生的事件絲毫沒有動搖他對特朗普的信心。他說““包括里根在內，他（特朗普）是我有生之年最好的總統。”