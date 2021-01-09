特朗普疯狂启动核打击？佩洛希说要防

美国众议院议长佩洛希表示，她与美军最高指挥官讨论了采取预防措施，以确保特朗普总统在剩下的两周任期内不能发动敌对行动或下令核打击。佩洛希强调要确保不稳定的总统特朗普在最后几天任期内，无法发动核攻击。佩洛希对军方首领称，应避免一位不稳定的总统展开军事敌对行动、存取发射代码和下令核子攻击。

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据路透社报道，美国众议长佩洛希称与军队将领讨论了确保特朗普任期内不能发动核打击等的预防措施。消息说，佩洛希周五表示，她与美军最高指挥官讨论了采取预防措施，以确保特朗普总统在剩下的两周任期内不能发动敌对行动或下令核打击。

佩洛希在致同僚的一封信中称：“这位精神错乱的总统让形势非常危险，我们必须竭尽全力保护美国人民免受他对我们国家和民主的不受制衡的攻击。”

法新社说，美国联邦众议院议长佩洛希星期五指出，她已与国家军事首长谈话沟通，确保不稳定的总统特朗普在最后几天任期内，无法发动核子攻击。

美国民主党国会头号人物佩洛希表示，她与参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley）谈话，讨论可行的预防措施，以避免一位不稳定的总统展开军事敌对行动、存取发射代码和下令核子攻击。

据该报道，在佩洛希致民主党同僚的信函中，她还表示准备对特朗普发动弹劾程序，如果他不自愿辞职，或副总统彭斯（Mike Pence）不展开允许他和内阁让这位总统去职的程序。佩洛希说：「如果这位总统不迫切且心甘情愿地离开，国会将展开我们自己的行动。」

早于美国大选投票前，多项报道指民主党多位领袖指，如果特朗普败选但不愿意离开白宫，新总统会派国民自卫队士兵将特朗普抬出总统府白宫门外。