特朗普瘋狂啟動核打擊？佩洛希說要防

美國眾議院議長佩洛希表示，她與美軍最高指揮官討論了採取預防措施，以確保特朗普總統在剩下的兩周任期內不能發動敵對行動或下令核打擊。佩洛希強調要確保不穩定的總統特朗普在最後幾天任期內，無法發動核攻擊。佩洛希對軍方首領稱，應避免一位不穩定的總統展開軍事敵對行動、存取發射代碼和下令核子攻擊。

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據路透社報道，美國眾議長佩洛希稱星期五與軍隊將領討論了確保特朗普任期內不能發動核打擊等的預防措施。消息說，佩洛希周五表示，她與美軍最高指揮官討論了採取預防措施，以確保特朗普總統在剩下的兩周任期內不能發動敵對行動或下令核打擊。

佩洛希在致同僚的一封信中稱：“這位精神錯亂的總統讓形勢非常危險，我們必須竭盡全力保護美國人民免受他對我們國家和民主的不受制衡的攻擊。”

法新社說，美國聯邦眾議院議長佩洛希指出，她已與國家軍事首長談話溝通，確保不穩定的總統特朗普在最後幾天任期內，無法發動核子攻擊。

美國民主黨國會頭號人物佩洛希表示，她與參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）談話，討論可行的預防措施，以避免一位不穩定的總統展開軍事敵對行動、存取發射代碼和下令核子攻擊。

據該報道，在佩洛希致民主黨同僚的信函中，她還表示準備對特朗普發動彈劾程序，如果他不自願辭職，或副總統彭斯（Mike Pence）不展開允許他和內閣讓這位總統去職的程序。佩洛希說：「如果這位總統不迫切且心甘情願地離開，國會將展開我們自己的行動。」

早於美國大選投票前，多項報道指民主黨多位領袖指，如果特朗普敗選但不願意離開白宮，新總統會派國民自衛隊士兵將特朗普擡出總統府白宮門外。