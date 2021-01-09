美国最新政情民调说什么？

美国总统特朗普本周煽动支持者抗议，最后演变成支持者硬闯国会大楼造成5人丧命。根据路透社/易普索最新民调，57%的美国人希望立即免职共和党籍总统特朗普。然而，支持免除特朗普总统职位的受访者大多是民主党人，共和党人似乎较支持特朗普做完任期最后几天。特朗普将于1月20日卸任。

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据中央社今天引述消息报道说，川粉攻占国会酿5死后民调：57%美国人希望特朗普立即下台。这项全国性民调是在7日与8日进行，并显示去年11 月大选投给特朗普的选民，10个人中有7个人反对特朗普铁粉在国会议员认证拜登（Joe Biden）胜选时硬闯国会的行为。

特朗普6日在集会上鼓动数以千计的支持者游行到国会大厦，说“太软弱就永远夺不回我们的国家”。近70%的受访美国人也说，他们不认同特朗普这个行为。

据该报道，国会大厦6日遭围攻陷入混乱，造成1名警员与另外4人死亡，遭到民主党人及共和党人一片挞伐。

概括来看，有过半数的美国人说，他们希望特朗普在任期结束前下台。受访的民主党人中，每10人有9人这么认为，但共和党人中每10人只有2人。

约30%的受访者说，应该援引美国宪法第25修正案将特朗普免职。另有14%的受访者说，国会应该弹劾并将特朗普免职；有13%受访者说特朗普应该直接辞职。约12%的少数美国人则说，他们支持特朗普支持者攻占国会大厦的行为。

据该报道，79%的成年人受访者称，攻占国会大厦的民众是“罪犯”或“蠢蛋”，仅有5%受访者称他们是“爱国者”。

中央社说，这份路透社/易普索民调是在全美以英语和网络方式进行，蒐集了1005名美国成年人的回复，其中339人自称投票给特朗普，民调信赖区间为正负4个百分点。