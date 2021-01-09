蓬佩奥以推怼推：不能压制7,500万美国人的声音

1月6日美国国会事变起因正在调查中。周五（1月8日）傍晚，推特宣布永久取消即将卸任总统特朗普的个人账号，此事在周六持续发酵。在指责推特审查言论行为的发声里，国务卿蓬佩奥的声音最为瞩目。

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蓬佩奥在个人推特账号发文说，“禁言是危险的，这么做不是美国的风格。可悲的是，这并不是左派的新招数了。他们多年来一直在让反对派销声。”“我们不能让他们压制7,500万美国人的声音，这里不是中共。”

这之前的周五（1月8日），就特朗普推特号被永久禁封一事，前美国驻联合国大使尼基·黑利（Nikki Haley）就发文谴责写道，“让人们噤声，更不用说让美国的总统（噤声），是发生在中国的事，不是在我们国家。”她还在推文中贴了“难以置信”的标签。

坐在轮椅上身残志坚的25岁新科众议员麦迪逊·考索恩（Rondon Madison Cawthorn）告诉《福克斯与朋友》节目说：在推特和其他社交媒体平台永久禁止川普总统大个人账号之后，是时候“反对”这些大型技术公司的审查制度了。“推特上60,000个保守派账户现已被永久禁止…这是一个非常危险的先例。我们必须对此加以打击。”他还支持特朗普提出的改革《通信规范法》第230条，该法律保护这些巨头免于因用户在其网站上发布的内容而受到起诉。

周六（1月9日），乔治华盛顿大学法学院法律教授（Jonathan Turley）发推文说，“虽然我强烈批评（特朗普）总统的言论，但他实际上从来没有呼吁过暴力或暴动。事实上，他明确地告诉追随者‘要’和平地、爱国地发出你们的 ‘声音’。这种游行在联邦和州议会大厦都很常见。”他还表示，如果开启先例，对受《第一修正案》保护的言论进行“弹劾”，那么其造成的损失，将比国会大厦的暴力事件要严重得多，这会使《宪法》支离破碎。