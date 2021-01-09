默克尔：疫情最艰难期正在来临

德国新冠感染继续严重。默克尔总理警告人们，随后数周将面临新冠大流行以来最艰难局势。

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默克尔在其每周视频中表示，“随后数周可能将是新冠大流行以来最艰难的日子”。她同时也看到疫苗可能带来好转的希望。她说：“我们每个月都能向更多的人提供注射疫苗的可能。到最后，只要人们愿意，我们可以向所有人提供疫苗。我希望尽可能多的人将接种疫苗。”

就疫苗由欧盟来分配，默克尔为此做了辩护。她说，“我坚信，走欧洲道路是良好的。牵涉到我们大家的病毒，单一的一个国家是战胜不了的。当朋友和邻居面临病毒得不到安全时，任何一个国家包括德国也都无法得到安全。”

默克尔还说，在很多医院，医生和护工都已到了超负荷的边缘。“我们知道的有关病毒变种的消息，也不会减轻我们的忧虑，而是恰恰相反。”德国的目标因此仍然是，明显降低感染数据。默克尔呼吁人们继续要有耐心，要理解持续的交际限制措施。

根据柏林罗伯特科赫研究所周六早上公布的数据，德国单日确诊新感染近24700人。病毒带来的病亡人数单日达1083人。总病亡人数达39878人。专家们担忧，目前感染严重是圣诞节带来的后果。

根据罗伯特科赫研究所的消息，德国现已发现感染了病毒变种Corona B.1.1.7的首批病例。

自圣诞后开始注射疫苗起，德国现在每天平均有532000人接种疫苗。目前仍然是在给高龄老人注射疫苗。第二批接种疫苗的将是75到79岁的老人。