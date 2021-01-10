推特永禁特朗普 支持者怒推“我们都是特朗普”抗议

美国国会大厦6日发生数百名总统特朗普支持者硬闯事件后，社群媒体公司推特（Twitter）在宣布封锁特朗普个人帐号12小时候，8日决定永久停权。特粉们痛批，这根本就是激进左派人士在攻击言论自由。不少推特网友更是将个人帐号头像换成特朗普照片，抗议推特扼杀言论自由。

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据自由时报今天报道说，我们都是特朗普！网友集体换头像，抗议推特扼杀言论自由。消息说，许多网友更换推特帐号的头像力挺特朗普，并抗议推特扼杀言论自。

据该报道，推特除了追杀特朗普外，也永久关闭与特朗普的相关人士如前国家安全顾问弗林和支持特朗普的著名律师鲍威尔等多人帐号。

深具影响力的共和党联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz ）9日痛批，推特和其他社群媒体的决定“可笑，而且相当危险”。他质疑：“为什么，一小撮硅谷的亿万富翁可以垄断政治言论？”

据特朗普的支持者表示，特朗普在演讲中没有煽动暴力，是主流媒体误解了1月6日的集会，且有人渗透到了抗议人群之中。也有人担心美国正处于社会主义或马克思主义的边缘。

自由时报说，此外，还有不少特朗普粉丝和保守派人士改换帐号头像，以示支持特朗普以及抗议推特扼杀言论自由。

据法新社报道称，美国总统特朗普的推特帐户在其支持者大闹国会山庄之后遭禁，特粉们痛批，这根本就是激进左派人士在攻击言论自由。

讽刺的是，特朗普的亲友和幕僚们都是在…推特上表达不满，因为这平台的影响力太过无远弗届了。而从特粉的选择也不难看出，推特读者群有多广大、替代选择相对而言有多稀少。

特朗普长子小唐纳．特朗普（Donald Trump Jr.）推文说：「言论自由已死，被左派霸王把持了。」总统的私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）则问到：「下一个被噤声的会是谁？」

蓬佩奥（Mike Pompeo）透过私人帐号而非国务卿帐号发文说：「可悲的是，左派这种伎俩也不新了，他们好多年来都是这样让反对者闭上嘴的。」深具影响力的共和党联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz ）则说，推特和其他社群媒体的决定「可笑，而且相当危险」。「为什么，一小撮矽谷的亿万富翁可以垄断政治言论？」

据法新社说，上面列出的这些发言，都是在推特上发文，这是多年来特朗普偏好和民众沟通、甚至和其他世界领袖对话的管道，但在特粉6日强行进入国会山庄大闹之后，推特在8日永久禁止了特朗普的帐户。之后脸书、Instagram、Snapchat、Twitch都跟进将特朗普帐户停权。