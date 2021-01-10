《法兰克福汇报》：特朗普会继续分裂和煽动民众

美国国会上周三受到暴徒冲击以及特朗普总统的纵容态度，受到德语媒体普遍批评。媒体认为，这是对美国民主制度的冲击。有媒体担心，不肯下台的特朗普1月20日不会平平安安地交付权力。对共和党人没有阻止国会受冲击事件，也有媒体略有微词。

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德国电视一台认为，再次启动剥夺职权程序，听上去有复仇的味道，而且也不是摆脱特朗普的方法。但共和党人必须采取行动，以免美国受到进一步的破坏。

《周日图片报》写道，特朗普的恶劣时代最迟将在1月20日结束，然后拜登就将宣誓就任美国第46任总统。特朗普已经承诺，他会将权力和平转移给继任者，他甚至不想露面。这是不是好事儿？不是的。特朗普缺席会使新总统拜登和民主置于危险中。通过缺席，特朗普动员了他的暴力支持者。没有他在场，拜登将成为很容易攻击的“安全目标”。特朗普的“骄傲的小伙子们”-- 右翼极端份子及暴力份子 在冲进国会大厦时已证明，对他们来说，没有什么是神圣的。特朗普必须参与拜登宣誓就职典礼，然后走人。他终于要走了。

《南德意志报》认为：与冲进国会大厦的人进行对话是不可能的。这一点也适用于数以百万计的特朗普支持者。他们形成了一个愤怒的机器，而燃烧的愤怒、阴谋论和对不断变化的世界的根深蒂固的恐惧助长了这种愤怒。如果把调子定得高一点，那就可以说，特朗普主义意味着放弃启蒙运动的原则，从而使人们返回到由自己造成的不成熟中。如果说得不太优雅的话，人们可以简明易了地说，这个国家被白痴占领了。

《法兰克福汇报》也对美国国会大厦受到冲击一事加以谴责。该报指出，特朗普在讲话时，说得很清楚，他说，“我们令人难以置信的旅程才刚刚开始。”特朗普下台后，将继续作为前总统从事分裂和煽动活动。这并不是因为他有政治议程，而是因为他不会干别的，并且他的骗局给他带来了他渴望的钦佩。因此，不排除特朗普还梦想重返白宫：这种胜利对于他自我造成的伤害将是一种安慰。仅从这方面来看，“治愈”一词从特朗普的嘴里说出来就非常可信。

《周日版新苏黎世报》写道：特朗普走了，但特朗普主义并没有被打败。国会大厦的混乱制造者有他们自己的世界观。他们以及美国社会的大部分人可能不能或根本就不希望理解现实。人们可以确定，美国总统特朗普是回不了白宫的。他的个人形象将永远和国会大厦受冲击的图片联系在一起。支持特朗普的人，意味着和混乱制造者站到了一边。但很多美国人希望和这些人不沾边。但是，即便他们现在远离特朗普，仍然还有大量潜在的选民需要得到引导。所以，特朗普主义还将持续很长一段时间。

柏林出版的《日报》写道：如果共和党的多数成员真切地想制止这种故意破坏美国民主制度和破坏公民辩论文化的行为，他们早就可以干预，而且能够干预。但是，恰恰相反，他们并没有这样做。