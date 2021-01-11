拜登就职典礼定调“美国团结” 与三位前总统向无名将士墓献花圈

美国当选总统拜登的过渡团队1月11日表示，拜登就职典礼的主题将是 “美国团结”。届时，他将与来自两党的前总统奥巴马、小布什和克林顿一起参加一些活动，以强调团结国家的信息。

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拜登过渡团队在一份声明中说，“在一个前所未有的危机和深刻分歧的时刻，美国团结反映了一个新的国家旅程的开始，这个旅程恢复了美国的灵魂，使国家团结起来，并创造了一条通往更光明的未来的道路”。拜登的就职典礼定于特朗普总统的支持者6日冲击国会大厦的两周后举行。

1月20日就职日的宣誓仪式后，拜登、当选副总统哈里斯和他们的配偶将举行一个遵守社交距离的检阅军队仪式（ Pass in Review ceremony ）。这是美国一项悠久的军事传统，反映了权力向新任三军统帅的和平交接，在这期间，当选总统将审查军队的准备情况。

拜登过渡团队介绍称，接下来，拜登、哈里斯以及奥巴马、小布什、克林顿及他们的配偶们将向阿灵顿国家公墓的无名将士墓献花圈。此前，特朗普总统已表示他不会出席拜登的就职典礼，副总统彭斯则将到场参加。但目前外界还尚不清楚彭斯是否会参加献花圈仪式。

美国现有4名在世的前总统，96岁的前总统卡特和93岁的前第一夫人罗莎琳·卡特都表示不会出席就职典礼。其过渡团队还表示，拜登随后将加入到护送他入主白宫的军队中去。

声明称，“这次就职典礼标志着美国人民的新篇章：一个愈合、团结、齐心协力、团结一致的美国，”过渡团队负责人托尼·艾伦（Tony Allen）在声明中说，“现在是时候翻开这个分裂时代的一页了。就职典礼活动将反映出我们共同的价值观，并提醒人们，我们在一起比分开更强大。”

由于新冠病毒大流行，大部分相关庆祝活动将基本处于线上状态。拜登过渡团队此前表示，宣誓仪式的足迹将 “极其有限”，以确保官员和嘉宾遵守社交距离和其他安全措施。