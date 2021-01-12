特朗普政府解密印太戰略文件：台灣被視為第一島鏈夥伴

澳大利亞廣播公司1月12日報導指，該機構獨家提前獲得的一份最新解密的美國國家安全文件，透露了此前特朗普政府對印太地區戰略的秘密細節。其內容包括，美國把台灣視為第一島鏈的夥伴，保衛第一島鏈國家也是印太戰略的一部分等。

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2018年初，美國總統特朗普認可了其國家安全委員會通過2017年制定的印太戰略。 這份文件此前被列為 “機密”保密級別，“不給外國公民看”。報導指，該文件於上周正式解密，比通常情況下早了30年，並將於星期三正式發布。對此，澳大利亞國立大學國家安全學院院長梅德卡夫（Rory Medcalf）說，“這是一份非常重要的文件。提前幾十年發布，這很不尋常。”他說，“我想這是一個信號，關於美國永久政府，或者你可以說，是官員們希望看到美國與印太地區的關係，包括在管理中國力量方面有什麼樣的連續性。” 熟悉該戰略制定的華盛頓消息人士稱，澳大利亞對該文件有重要影響，日本也是如此。

一位消息人士稱，白宮正密切關注澳大利亞在該地區的所作所為，並 “將澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）和他的部長們的經驗教訓直接納入戰略”。“我們可以從這一戰略框架中得出的一個令人信服的結論是，這是一個聯盟驅動的戰略，”梅德卡夫說。他認為，“在某些方面，該戰略是美國追隨者的願景，而不是美國領導的願景。”首先提出印太戰略的大國領導人被認為是日本前首相安倍晉三。

報導稱，現在正值特朗普總統任期的最後幾天，這一極不尋常的消息透露，那些參與美國政策運作的人希望確保戰略架構是明確的，並公開記錄在案。而此舉在一定程度上是為了反駁特朗普任期內是一個無戰略區的說法。一位密切參與政策的消息人士表示，這也是為了向包括澳大利亞在內的美國聯盟夥伴保證，“我們在印太地區不是淡出而是加倍努力”。

報導指，這份文件有10多頁，部分經過刪節，闡述了美國在印太地區的戰略重點。“這份戰略框架對中國的態度非常直白，雖然不是很對抗，但非常堅定，”梅德卡夫分析說。他稱，“它對中國力量的性質或中國使用其力量的強硬方式不抱任何幻想。” 該戰略承諾 “制定並實施能夠但不限於以下方面的防禦戰略。(1) 在衝突中剝奪中國在‘第一島鏈’內的持續制空權和制海權；(2) 保衛第一島鏈國家，包括台灣在內；(3) 主導第一島鏈以外的所有領域”。梅德卡夫說，“這是非常明確的代碼，美國與台灣、與南海的夥伴和盟友、與日本、與韓國保持立場，真正維護這些關係的完整性，保護它們不受中國的強硬和中方的侵略。” 有消息稱，文件中關於台灣問題的措辭，應該理解為美國承諾有能力遏制並在必要時回擊中國大陸對台灣的入侵，而不是一種意向。

報導指，文件中談到，要“使我們的印太戰略與澳大利亞、印度和日本的戰略保持一致”，要深化與日本和澳大利亞的三邊合作，要與印度建立四邊安全關係，這些都是當時以來的舉措。此外，美國在印度問題上的目標是 “加快印度的崛起和能力，使其成為安全的凈提供者”，方法是建立“更牢固的防務合作和互操作性基礎；擴大我們的防務貿易和防務技術轉讓能力”，並“通過外交、軍事和情報渠道向印度提供支持，幫助解決與中國的邊界爭端等大陸性挑戰”。

另就朝鮮問題，文件說，目標是 “讓金氏政權相信，生存的唯一道路是放棄核力量”。梅德卡夫稱，“這一戰略為美國在印太地區在解除朝鮮武裝、威懾中國、投資該地區、釋放美國私人投資、賦予民主國家權力等方面的成功設置了非常非常高的門檻。”他指出，“顯然，從某些措施來看，美國失敗了。”他說，“我認為重要的是，這一戰略不切實際地要求美國在印太地區的首要地位，而我認為現實情況是，美國只是在需要的時候，強大地支持盟友。”