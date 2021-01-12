特朗普政府解密印太战略文件：台湾被视为第一岛链伙伴

澳大利亚广播公司1月12日报导指，该机构独家提前获得的一份最新解密的美国国家安全文件，透露了此前特朗普政府对印太地区战略的秘密细节。其内容包括，美国把台湾视为第一岛链的伙伴，保卫第一岛链国家也是印太战略的一部分等。

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2018年初，美国总统特朗普认可了其国家安全委员会通过2017年制定的印太战略。 这份文件此前被列为 “机密”保密级别，“不给外国公民看”。报导指，该文件于上周正式解密，比通常情况下早了30年，并将于星期三正式发布。对此，澳大利亚国立大学国家安全学院院长梅德卡夫（Rory Medcalf）说，“这是一份非常重要的文件。提前几十年发布，这很不寻常。”他说，“我想这是一个信号，关于美国永久政府，或者你可以说，是官员们希望看到美国与印太地区的关系，包括在管理中国力量方面有什么样的连续性。” 熟悉该战略制定的华盛顿消息人士称，澳大利亚对该文件有重要影响，日本也是如此。

一位消息人士称，白宫正密切关注澳大利亚在该地区的所作所为，并 “将澳洲前总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）和他的部长们的经验教训直接纳入战略”。“我们可以从这一战略框架中得出的一个令人信服的结论是，这是一个联盟驱动的战略，”梅德卡夫说。他认为，“在某些方面，该战略是美国追随者的愿景，而不是美国领导的愿景。”首先提出印太战略的大国领导人被认为是日本前首相安倍晋三。

报导称，现在正值特朗普总统任期的最后几天，这一极不寻常的消息透露，那些参与美国政策运作的人希望确保战略架构是明确的，并公开记录在案。而此举在一定程度上是为了反驳特朗普任期内是一个无战略区的说法。一位密切参与政策的消息人士表示，这也是为了向包括澳大利亚在内的美国联盟伙伴保证，“我们在印太地区不是淡出而是加倍努力”。

报导指，这份文件有10多页，部分经过删节，阐述了美国在印太地区的战略重点。“这份战略框架对中国的态度非常直白，虽然不是很对抗，但非常坚定，”梅德卡夫分析说。他称，“它对中国力量的性质或中国使用其力量的强硬方式不抱任何幻想。” 该战略承诺 “制定并实施能够但不限于以下方面的防御战略。(1) 在冲突中剥夺中国在‘第一岛链’内的持续制空权和制海权；(2) 保卫第一岛链国家，包括台湾在内；(3) 主导第一岛链以外的所有领域”。梅德卡夫说，“这是非常明确的代码，美国与台湾、与南海的伙伴和盟友、与日本、与韩国保持立场，真正维护这些关系的完整性，保护它们不受中国的强硬和中方的侵略。” 有消息称，文件中关于台湾问题的措辞，应该理解为美国承诺有能力遏制并在必要时回击中国大陆对台湾的入侵，而不是一种意向。

报导指，文件中谈到，要“使我们的印太战略与澳大利亚、印度和日本的战略保持一致”，要深化与日本和澳大利亚的三边合作，要与印度建立四边安全关系，这些都是当时以来的举措。此外，美国在印度问题上的目标是 “加快印度的崛起和能力，使其成为安全的净提供者”，方法是建立“更牢固的防务合作和互操作性基础；扩大我们的防务贸易和防务技术转让能力”，并“通过外交、军事和情报渠道向印度提供支持，帮助解决与中国的边界争端等大陆性挑战”。

另就朝鲜问题，文件说，目标是 “让金氏政权相信，生存的唯一道路是放弃核力量”。梅德卡夫称，“这一战略为美国在印太地区在解除朝鲜武装、威慑中国、投资该地区、释放美国私人投资、赋予民主国家权力等方面的成功设置了非常非常高的门槛。”他指出，“显然，从某些措施来看，美国失败了。”他说，“我认为重要的是，这一战略不切实际地要求美国在印太地区的首要地位，而我认为现实情况是，美国只是在需要的时候，强大地支持盟友。”