特朗普：国会弹劾是猎巫延续，强调不希望出现暴力

美国总统特朗普1月12日在任期结束前的第8天，前往德克萨斯州参观与墨西哥接壤的边境墙，这是他执掌的政府的标志性项目和竞选承诺之一。出发前，在回应美国会众议院民主党人对他提出的弹劾议案时，特朗普表示，对此感到非常愤怒。他批评弹劾是政治历史上最大“猎巫”事件的延续，对美国来说是危险的事。他并强调，不希望出现暴力。

广告 继续浏览后续

自从特朗普6日在白宫前对其支持者讲话，随后发生国会受冲击事件后他就没有在公开场合露面。他的推特等社交媒体账户也因这一恶性事件遭到了硅谷巨头们的封杀。特朗普周三在出访前向媒体发表独白说，“我们要去德州，我们要去南部边境。如你所知，我们完成了墙。他们可能想扩大它。我们已经开始扩建了。它的成功远远超出了人们的想象。”

特朗普称，“至于这一点，我们希望没有暴力，从来都不要暴力。我们希望绝对没有暴力。而在弹劾上，它是真正的延续，在政治史上最大的猎巫。这是荒谬的。这是绝对荒谬的。这场弹劾引起了巨大的愤怒，因为你正在做它。这真的是一个可怕的事情，他们正在做的。佩洛西和舒默继续这样做， 我认为这对我们的国家造成了巨大的危险， 引起了巨大的愤怒。我不希望发生暴力事件，谢谢大家。”

另就社交媒体封禁其账户的相关争议，特朗普当天亦告诉媒体称，“我认为，科技巨头正在为我们的国家，为我们的国家做一件可怕的事情。我相信这对他们来说将是一个灾难性的错误。他们正在分裂和分化，他们正在显示的东西，我已经预测了很久。我已经预测了很久，但人们并没有采取行动。但我认为科技巨头了一个可怕的错误，对我们的国家非常非常不利”。

特朗普说，“而这也导致了其他人也在做同样的事情。它造成了很多问题和很多危险，一个大错误。他们不应该这样做， 但总是有一个反击 当他们这样做。我从来没有见过这样的愤怒，因为我看到现在， 这是一个可怕的事情，可怕的事情。你必须始终避免暴力。我们有巨大的支持。我们的支持可能像任何人的 前所未有的。总是要避免暴力。”

另有记者提问，“在国会大厦发生的事情中，你的角色是什么？你的个人责任是什么？”对此，特朗普回答称，“如果你看了我的演讲，很多人都这样做了，我在报纸和电视媒体上都看到了。它被分析了，人们认为我说的完全合适。而如果你看看其他人，高层的政客们，对夏天的骚乱，波特兰和西雅图以及其他各个地方的恐怖骚乱所说的话。这是一个真正的问题，他们说了什么，但他们已经分析了我的演讲和我的话，以及我的最后一段，最后一句话。每个人都认为这是完全合适的。好的，谢谢你。”

此前，美国国会众议院民主党人11日正式提交针对总统特朗普的弹劾条款草案，指控他“煽动叛乱”。这是特朗普任内第二次陷入弹劾危机。