特朗普：國會彈劾是獵巫延續，強調不希望出現暴力

美國總統特朗普1月12日在任期結束前的第8天，前往德克薩斯州參觀與墨西哥接壤的邊境牆，這是他執掌的政府的標誌性項目和競選承諾之一。出發前，在回應美國會眾議院民主黨人對他提出的彈劾議案時，特朗普表示，對此感到非常憤怒。他批評彈劾是政治歷史上最大“獵巫”事件的延續，對美國來說是危險的事。他並強調，不希望出現暴力。

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自從特朗普6日在白宮前對其支持者講話，隨後發生國會受衝擊事件後他就沒有在公開場合露面。他的推特等社交媒體賬戶也因這一惡性事件遭到了矽谷巨頭們的封殺。特朗普周三在出訪前向媒體發表獨白說，“我們要去德州，我們要去南部邊境。如你所知，我們完成了牆。他們可能想擴大它。我們已經開始擴建了。它的成功遠遠超出了人們的想象。”

特朗普稱，“至於這一點，我們希望沒有暴力，從來都不要暴力。我們希望絕對沒有暴力。而在彈劾上，它是真正的延續，在政治史上最大的獵巫。這是荒謬的。這是絕對荒謬的。這場彈劾引起了巨大的憤怒，因為你正在做它。這真的是一個可怕的事情，他們正在做的。佩洛西和舒默繼續這樣做， 我認為這對我們的國家造成了巨大的危險， 引起了巨大的憤怒。我不希望發生暴力事件，謝謝大家。”

另就社交媒體封禁其賬戶的相關爭議，特朗普當天亦告訴媒體稱，“我認為，科技巨頭正在為我們的國家，為我們的國家做一件可怕的事情。我相信這對他們來說將是一個災難性的錯誤。他們正在分裂和分化，他們正在顯示的東西，我已經預測了很久。我已經預測了很久，但人們並沒有採取行動。但我認為科技巨頭了一個可怕的錯誤，對我們的國家非常非常不利”。

特朗普說，“而這也導致了其他人也在做同樣的事情。它造成了很多問題和很多危險，一個大錯誤。他們不應該這樣做， 但總是有一個反擊 當他們這樣做。我從來沒有見過這樣的憤怒，因為我看到現在， 這是一個可怕的事情，可怕的事情。你必須始終避免暴力。我們有巨大的支持。我們的支持可能像任何人的 前所未有的。總是要避免暴力。”

另有記者提問，“在國會大廈發生的事情中，你的角色是什麼？你的個人責任是什麼？”對此，特朗普回答稱，“如果你看了我的演講，很多人都這樣做了，我在報紙和電視媒體上都看到了。它被分析了，人們認為我說的完全合適。而如果你看看其他人，高層的政客們，對夏天的騷亂，波特蘭和西雅圖以及其他各個地方的恐怖騷亂所說的話。這是一個真正的問題，他們說了什麼，但他們已經分析了我的演講和我的話，以及我的最後一段，最後一句話。每個人都認為這是完全合適的。好的，謝謝你。”

此前，美國國會眾議院民主黨人11日正式提交針對總統特朗普的彈劾條款草案，指控他“煽動叛亂”。這是特朗普任內第二次陷入彈劾危機。