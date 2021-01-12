美参谋长联席会议公告美军：军人必须拥护和捍卫宪法

美国参谋长联席会议正副主席米利（Mark Milley）和海腾（John E. Hyte）1月12日连同六大武装部队参谋长发表声明表示，“作为军人，我们必须体现国家的价值观和理想。我们拥护和捍卫宪法。任何破坏宪法进程的行为不仅违反我们的传统、价值观和誓言，而且是违法的。”

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这份以美国参谋长联席会议发布的声明写道，“近250年来，美国人民一直信任美国武装部队来保护他们和我国宪法。正如我们在整个历史上所做的那样，美国军队将服从文职领导人的合法命令，支持民政当局保护生命和财产，依法确保公共安全，并继续全力以赴保护和捍卫美国宪法，抵御一切国内外敌人。”

声明称，“2021年1月6日发生在华盛顿特区的暴力骚乱是对美国国会、国会大厦和我们的宪法程序的直接攻击。我们对两名国会警察和其他与这些前所未有的事件有关的人的死亡表示哀悼。我们目睹了国会大厦内不符合法治的行动。言论和集会自由的权利并没有赋予任何人诉诸暴力、煽动和叛乱的权利。”

声明称，“作为军人，我们必须体现国家的价值观和理想。我们支持和捍卫宪法。任何破坏宪法进程的行为，不仅违背了我们的传统、价值观和誓言，而且是违法的。2021年1月20日，根据宪法，经各州和法院确认，并经国会认证，当选总统拜登将举行就职典礼，成为我国第46任三军统帅。”

声明称，“对我们部署在国内的保卫我们国家的男男女女来说--时刻准备着，盯着地平线，专注于任务。我们对你们为保卫每一个美国人所做的持续服务表示敬意。”

声明由美国参谋长联席会正副主席米利和海腾、陆军参谋长麦康维尔（James C. McConville）、海军陆战队司令伯杰将军(David H.Berger) 、海军作战部长吉尔代( Michael Gilday) 、空军参谋长布朗（Charles Q. Brown Jr.）、太空作战部长约雷蒙德（John W. Raymond）、国民警卫局局长霍坎森（Daniel R. Hokanson）共同签署和发布。