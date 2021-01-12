美国务院取消本周所有外访计划 包括驻联合国大使访台

美国国务院1月12日发布“部门过渡工作和差旅的最新情况”声明表示，目前国务院致力确保未来8天能够交接顺利，决定取消本周所有官员出访计划。声明指，包括此前宣布的国务卿蓬佩奥的访欧计划。

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声明写道，“国务院与当选总统拜登团队的过渡工作进展顺利。我们充分致力于在今后8天内完成平稳有序的过渡进程。新闻部和当选总统的团队为此目的已经充分参与了几个星期，我们对所表现出的合作水平和专业精神感到满意。”

声明称，“我们期待着即将上任的政府提出计划，确定在参议院完成对新任官员的确认程序之前，哪些职业官员将以代理身份继续担任负责职位。因此，我们取消了本周所有计划中的旅行，包括国务卿的欧洲之行。”中央社另报导指，这也包含美国驻联大使克拉夫特（Kelly Craft）13日的访台计划。

此前，美国国务院发言人奥特加斯（Morgan Ortagus）11日通过推特表示，“蓬佩奥国务卿将于1月13日至14日前往布鲁塞尔，与同行就一系列全球问题进行会晤，包括我们共同应对大流行病、跨大西洋合作以及 ‘一带一路 ’倡议的重要性。@北约联盟。”