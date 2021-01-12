美国解除对台关系自我限制后 美台官员多地会见

美国国务卿蓬佩奥1月9日发表声明，解除美国与台湾关系中的自我限制。随后，美国务院政军局助卿库柏（R. Clarke Cooper）华盛顿时间11日上午与台湾驻美代表萧美琴会晤。此外，美国驻荷兰大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）也邀请了台湾驻荷兰代表陈欣新前往大使馆会面，并通过推特发布了会面照片，表示创造了历史。

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蓬佩奥在此前的声明中宣布，“行政机构部门应该认为国务院之前根据国务卿授权发布的对台关系的‘接触指南’是无效和作废的。此外，授权或声称管理行政部门通过美国在台协会以外的任何实体与台湾进行接触的外交事务指南或外交事务手册的任何和所有章节也因此作废。根据《台湾关系法》的规定，行政部门的对台关系要通过非营利的美国在台协会处理。”

蓬佩奥称，“美国政府与世界各地的非官方伙伴保持交往，台湾也不例外。我们两个民主政体拥有个人自由、法治和尊重人类尊严的共同价值。今天的声明承认，美台关系不需要也不应该受到我们永久官僚体制的自我束缚。”

自华盛顿方面消息显示，美国务院助卿库布与台湾驻美代表萧美琴周一进行了闭门会晤，双方并未公布会面地点。据悉，这并非两人第一次会面，萧美琴在去年七月底赴美上任后，8月14日库柏曾在推特发文，并公布与萧美琴会面的照片。此外，美国驻荷兰大使胡克斯特拉11日也通过推特发文称，“这天创造了历史，首先欢迎台湾代表陈欣新到大使馆，很高兴国务院全球同事现在能够接待来自充满活力民主政体的朋友到大使馆。”

胡克斯特拉还感谢台湾驻荷兰代表处伸出友谊之手。他在推文中发布了三张两人会面时的照片，包括在美国驻荷兰大使馆内的会议图片。台湾驻荷兰代表处的推特则转发了胡克斯特拉的推文，并对此行表示感谢。此外，台湾外交部12日回应称，“此事非常正面，我方乐见美国驻外使馆与我方驻外使节加强对话交往，不过，双方交流互动的细节不便对外说明。”