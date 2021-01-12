美國解除對台關係自我限制後 美台官員多地會見

美國國務卿蓬佩奧1月9日發表聲明，解除美國與台灣關係中的自我限制。隨後，美國務院政軍局助卿庫柏（R. Clarke Cooper）華盛頓時間11日上午與台灣駐美代表蕭美琴會晤。此外，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）也邀請了台灣駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面，並通過推特發布了會面照片，表示創造了歷史。

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蓬佩奧在此前的聲明中宣布，“行政機構部門應該認為國務院之前根據國務卿授權發布的對台關係的‘接觸指南’是無效和作廢的。此外，授權或聲稱管理行政部門通過美國在台協會以外的任何實體與台灣進行接觸的外交事務指南或外交事務手冊的任何和所有章節也因此作廢。根據《台灣關係法》的規定，行政部門的對台關係要通過非營利的美國在台協會處理。”

蓬佩奧稱，“美國政府與世界各地的非官方夥伴保持交往，台灣也不例外。我們兩個民主政體擁有個人自由、法治和尊重人類尊嚴的共同價值。今天的聲明承認，美台關係不需要也不應該受到我們永久官僚體制的自我束縛。”

自華盛頓方面消息顯示，美國務院助卿庫布與台灣駐美代表蕭美琴周一進行了閉門會晤，雙方並未公布會面地點。據悉，這並非兩人第一次會面，蕭美琴在去年七月底赴美上任後，8月14日庫柏曾在推特發文，並公布與蕭美琴會面的照片。此外，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉11日也通過推特發文稱，“這天創造了歷史，首先歡迎台灣代表陳欣新到大使館，很高興國務院全球同事現在能夠接待來自充滿活力民主政體的朋友到大使館。”

胡克斯特拉還感謝台灣駐荷蘭代表處伸出友誼之手。他在推文中發布了三張兩人會面時的照片，包括在美國駐荷蘭大使館內的會議圖片。台灣駐荷蘭代表處的推特則轉發了胡克斯特拉的推文，並對此行表示感謝。此外，台灣外交部12日回應稱，“此事非常正面，我方樂見美國駐外使館與我方駐外使節加強對話交往，不過，雙方交流互動的細節不便對外說明。”