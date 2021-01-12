美海军作战部发布10年计划:保持对中俄海上优势

美国海军作战部1月11日公布了一份10年计划，列出了未来美国海军的工作重点，以保持其相对于中国和俄罗斯的海上军事优势。

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美国海军作战部长吉尔代（Michael Gilday）在这份18页的报告中写道，“245年来，我们的海军一直在前方行动，保护商业，让战斗远离我们的海岸。自第二次世界大战结束以来，我们与志同道合的海军一起航行，以维护基于规则的海上秩序。我们一起提供了稳定，阻止了大国战争，维护了和平，并为全世界数十亿人带来了繁荣。现在，我们的集体安全和生活方式受到了威胁。”他称，“今天，中国和俄罗斯正在破坏长期以来使许多人受益的自由和开放的海上条件。人们对它们可能成为负责任的伙伴的乐观态度，已经让位于承认它们是坚定的竞争对手。”

吉尔代称，“两国都试图不公平地控制获取本国水域以外的宝贵海洋资源。两国都对邻国进行恐吓，并以武力威胁实施非法要求。两国都构建了复杂的传感器和远程导弹网络，使重要的水道处于危险之中。两国都在将增量的利益转化为长期的优势--例如将南海有争议的军事化。” 他续指，“为了实现其战略目标，中国正在积极建设一支与我国海军相抗衡的海军。目前已经拥有世界上最大的舰队，中国继续建造现代化的水面作战飞机、潜艇、航空母舰、两栖攻击舰和新一代战斗机。作业在世界最大的导弹部队--中国人民解放军海军的掩护下与中国海警和海上民兵一起部署，对全球航运进行骚扰，并在全球范围内施加影响。”

吉尔代说，“对该区域国家的压力低于传统武装冲突的水平。他们的军事力量的所有方面都在挑战我们和我们的盟友和伙伴，从海底到地下的所有地方、空间和信息领域。现在，他们正在将其基础设施扩展到全球各地，以控制关键水道的进出。他们为挑战我们的优势而做出的一致努力，使中国成为我们最紧迫的长期战略威胁。”

吉尔代称，“俄罗斯也在进行部队现代化建设。除了实现战略核力量的现代化外，俄罗斯还正在开发现代导弹护卫舰、战斗机和轰炸机、高超音速导弹、战术导弹、核武器和现代潜艇等。俄罗斯海军正在全球范围内扩大其行动，并部署在离我们海岸更近的地方。同时，他们继续攻击我们的计算机网络。在一个冲突，我们预计他们会威胁对我国进行网络或动能打击。如果不加以制止。俄罗斯将继续破坏基于规则的秩序，威胁我们的祖国。”

“海军的战略方向依然明确”，吉尔代说, “我们没有时间浪费，我们在这十年的行动将为本世纪余下的时间建立海上力量的平衡。”他在报告中阐明了海军的在四个优先事项: 投资于水兵的培训和教育，消除偏见和成见; 通过确保按时完成某些船只的维修从而做好作战准备；通过投资于网络和情报以及武器来提高能力；以及具备由有人驾驶和无人驾驶船只组成的大型混合舰队的能力。报告还提到，美国将与盟友和伙伴一道，通过部署兵力来应对这一挑战，以遏制侵略并维护海洋自由。

值得注意的是，美国海军、海军陆战队和海岸警卫队的指挥官上个月联合签署的一项新的海上战略报告称，美国必须抗衡中国飞速增长的军事力量以及在太平洋地区的侵略性行为，否则将可能失去其世界最强大海上军事力量的地位。