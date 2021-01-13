彭斯拒絕動用憲法第二十五條修正案：天下萬務都有定時，現在是治癒時間

美國副總統彭斯1月21日致信美國會眾議院議長佩洛西，表示拒絕動用憲法第二十五條修正案。其第四款是該修正案中唯一從未調用過的條款。

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彭斯在信中寫道，“所有美國人都為上周對我們的國會山的攻擊而感到震驚和傷心。我也感激你和其他的國會領袖們在同日召集國會在完成人民的事業中所提供的領導力”。他說，“它也是向美國人民證明，當最為需要時，在國會出現團結仍是可能的”。

彭斯指，當下距離特朗普任期結束僅剩8天，而佩洛西和民主黨人卻要求其本人和特朗普內閣引用憲法第25修正案。美國憲法第25條修正案第四款規定：凡當副總統和行政各部長官或國會以法律設立的其他機構成員的多數，向參議院臨時議長和眾議院議長提交書面聲明，聲稱總統不能夠履行總統職務的權力和責任時，副總統應立即作為代理總統承擔總統職務的權力和責任。

彭斯表示，他認為現在採取這一措施不符合美國最佳國家利益，也不符合憲法。他談到，自己上周既沒有屈服壓力超越其作為副總統的憲法職能以決定大選結果，因此也不會屈服於來自眾議院在國家生命如此重要時刻來玩政治遊戲的努力。

彭斯寫道，使用第25條修正案來罷免特朗普將“開創一個可怕的先例”。相反，他認為，它只應該在總統無行為能力或有殘疾而無法履行職責的情況下使用。彭斯引用聖經舊約《傳道書》的話說，“凡事都有定期 ， 天下萬務都有定時 。......醫治有時，......建造有時。這個時間就是現在。在全球流行病、數百萬美國人的經濟困難以及1月6日的悲慘事件中，現在是我們走到一起的時候，現在是治癒的時候。”

彭斯稱，“我敦促你和每一位國會議員避免採取會進一步分裂和激化當下激情的行動。”他稱，“在我們準備就職當選總統拜登為美國下一任總統時，與我們一起努力降溫，團結我們的國家。我向你保證，我將繼續盡我的責任，與新一屆政府真誠合作，確保權力的有序過渡。願上帝幫助我。”

此前，美國國會眾議院民主黨人11日正式提交針對總統特朗普的彈劾條款草案，指控他“煽動叛亂”。這是特朗普任內第二次陷入彈劾危機。