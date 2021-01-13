彭斯拒绝动用宪法第二十五条修正案：天下万务都有定时，现在是治愈时间

美国副总统彭斯1月21日致信美国会众议院议长佩洛西，表示拒绝动用宪法第二十五条修正案。其第四款是该修正案中唯一从未调用过的条款。

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彭斯在信中写道，“所有美国人都为上周对我们的国会山的攻击而感到震惊和伤心。我也感激你和其他的国会领袖们在同日召集国会在完成人民的事业中所提供的领导力”。他说，“它也是向美国人民证明，当最为需要时，在国会出现团结仍是可能的”。

彭斯指，当下距离特朗普任期结束仅剩8天，而佩洛西和民主党人却要求其本人和特朗普内阁引用宪法第25修正案。美国宪法第25条修正案第四款规定：凡当副总统和行政各部长官或国会以法律设立的其他机构成员的多数，向参议院临时议长和众议院议长提交书面声明，声称总统不能够履行总统职务的权力和责任时，副总统应立即作为代理总统承担总统职务的权力和责任。

彭斯表示，他认为现在采取这一措施不符合美国最佳国家利益，也不符合宪法。他谈到，自己上周既没有屈服压力超越其作为副总统的宪法职能以决定大选结果，因此也不会屈服于来自众议院在国家生命如此重要时刻来玩政治游戏的努力。

彭斯写道，使用第25条修正案来罢免特朗普将“开创一个可怕的先例”。相反，他认为，它只应该在总统无行为能力或有残疾而无法履行职责的情况下使用。彭斯引用圣经旧约《传道书》的话说，“凡事都有定期 ， 天下万务都有定时 。......医治有时，......建造有时。这个时间就是现在。在全球流行病、数百万美国人的经济困难以及1月6日的悲惨事件中，现在是我们走到一起的时候，现在是治愈的时候。”

彭斯称，“我敦促你和每一位国会议员避免采取会进一步分裂和激化当下激情的行动。”他称，“在我们准备就职当选总统拜登为美国下一任总统时，与我们一起努力降温，团结我们的国家。我向你保证，我将继续尽我的责任，与新一届政府真诚合作，确保权力的有序过渡。愿上帝帮助我。”

此前，美国国会众议院民主党人11日正式提交针对总统特朗普的弹劾条款草案，指控他“煽动叛乱”。这是特朗普任内第二次陷入弹劾危机。