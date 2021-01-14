拜登任命“重返亚洲”战略设计者坎贝尔为首位印太协调员

据美国当选总统拜登过渡团队最新公布的消息指，拜登任命曾在奥巴马政府担任过负责东亚和太平洋事务的前助理国务卿库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell），为美国国家安全委员会中新设立的印太地区协调员。现年64岁的坎贝尔被广泛认为是奥巴马时期“重返亚洲”战略（Pivot to Asia）的关键设计者。

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坎贝尔1957年出生于加利福尼亚州弗雷斯诺，本科毕业于加利福尼亚大学圣地亚哥分校，曾于苏联时期的亚美尼亚埃里温国立大学获得过政治哲学和音乐的证明。他并在马歇尔奖学金的资助下于牛津大学布雷齐诺斯学院获得了国际关系的博士学位。坎贝尔曾服役于美国海军，并代表海军在美国参谋长联席会议上任职，并担任过海军作战特别情报组组长。他还曾是哈佛大学肯尼迪政府学院公共政策和国际关系副教授，及该校科学与国际事务中心助理主任。

此外，坎贝尔在美国政府中担任过多个职务，包括负责东亚和太平洋事务的助理国务卿、国家安全委员会职员主任、北美自贸协定总统副特别顾问，以及美国财政部白宫研究员。为了表彰坎贝尔为推进美国在亚太地区的全面战略，时任国务卿希拉里克林顿于2013年授予他国务卿杰出服务奖– 美国最高的外交荣誉。

坎贝尔目前是亚洲集团（The Asia Group）的创始人、董事长兼首席执行官。亚洲集团创立于2013年，是一家专注于亚太地区的总部位于华盛顿的战略咨询和资本管理公司，其在香港设有办公室。他同时任华盛顿智库、新美国安全中心（CNAS) 的联合创始人兼董事会主席，哈佛大学贝尔弗中心非常驻研究员，以及东西中心 (EWC) 副主席。坎贝尔同时还被任命为2018年度麦凯恩研究所亨利·基辛格研究员。

据英国《金融时报》介绍，美国中国问题学者埃利•拉特纳(Ely Ratner)和杜如松(Rush Doshi ) 将分别在拜登政府的国防部和国安委担任亚洲和中国问题的主管。