拜登任命“重返亞洲”戰略設計者坎貝爾為首位印太協調員

據美國當選總統拜登過渡團隊最新公布的消息指，拜登任命曾在奧巴馬政府擔任過負責東亞和太平洋事務的前助理國務卿庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell），為美國國家安全委員會中新設立的印太地區協調員。現年64歲的坎貝爾被廣泛認為是奧巴馬時期“重返亞洲”戰略（Pivot to Asia）的關鍵設計者。

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坎貝爾1957年出生於加利福尼亞州弗雷斯諾，本科畢業於加利福尼亞大學聖地亞哥分校，曾於蘇聯時期的亞美尼亞埃里溫國立大學獲得過政治哲學和音樂的證明。他並在馬歇爾獎學金的資助下於牛津大學布雷齊諾斯學院獲得了國際關係的博士學位。坎貝爾曾服役於美國海軍，並代表海軍在美國參謀長聯席會議上任職，並擔任過海軍作戰特別情報組組長。他還曾是哈佛大學肯尼迪政府學院公共政策和國際關係副教授，及該校科學與國際事務中心助理主任。

此外，坎貝爾在美國政府中擔任過多個職務，包括負責東亞和太平洋事務的助理國務卿、國家安全委員會職員主任、北美自貿協定總統副特別顧問，以及美國財政部白宮研究員。為了表彰坎貝爾為推進美國在亞太地區的全面戰略，時任國務卿希拉里克林頓於2013年授予他國務卿傑出服務獎– 美國最高的外交榮譽。

坎貝爾目前是亞洲集團（The Asia Group）的創始人、董事長兼首席執行官。亞洲集團創立於2013年，是一家專註於亞太地區的總部位於華盛頓的戰略諮詢和資本管理公司，其在香港設有辦公室。他同時任華盛頓智庫、新美國安全中心（CNAS) 的聯合創始人兼董事會主席，哈佛大學貝爾弗中心非常駐研究員，以及東西中心 (EWC) 副主席。坎貝爾同時還被任命為2018年度麥凱恩研究所亨利·基辛格研究員。

據英國《金融時報》介紹，美國中國問題學者埃利•拉特納(Ely Ratner)和杜如松(Rush Doshi ) 將分別在拜登政府的國防部和國安委擔任亞洲和中國問題的主管。