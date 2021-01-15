法新社：特朗普彈劾案給拜登“新篇章” 蒙上陰影

“新官上任三把火”，即將成為美國新任總統的拜登也是如此。第一把火是拜登15日推出的1.9萬億美元經濟振興計畫。 儘管民主黨掌握參眾兩院多數，該計畫肯定會得到國會通過，但法新社分析說：由於參議院即將審理特朗普彈劾案，讓拜登遠大的上任百日政策蒙上陰影。

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法新社從拜登老家德拉瓦州威明頓市（Wilmington）發文說：拜登15日在老家發表演說表示，美國將重返往日榮景。他說：“我們並非一夕之間走到這步田地，也無法一夕之間走出泥淖。我們也無法以分離與分裂的國家完成此事。唯有全美人民團結一心才能完成此事。”

法新社評論說：拜登在25分鐘的電視演說中隻字未提特朗普、彈劾案或上周特朗普支持者硬闖國會，最後導致5人喪命的暴力事件，反而強調2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和沉淪經濟的雙重危機，這甚至比2008年金融危機後，奧巴馬政府上台時，他任副總統所面臨的挑戰更為艱巨。

即將就任總統的拜登承諾將為美國開啟“新篇章”，並尋求在重要的就職演說中掌握話語權，讓美國民眾再度向前展望。與此同時，美國喬治亞州的新當選國會議員瑪喬麗‧格林（Marjorie Taylor Greene）卻表示，她將在1月21日提交針對當選總統拜登的彈劾條款。她說：“我們不能讓一個只為了他的兒子亨特能賺到錢就願意出賣美國、出賣自己職位的人坐上我們國家甚至是全世界最具權力的位子。”

美國總統當選人拜登將於1月20日就職，當局已動員超過2萬名荷槍實彈的國民兵駐守華盛頓。法新社說：以往新總統就任，國家廣場的草坪上往往聚集數十萬人一同歡慶，不過如今安全官員警告，接下來一周，武裝且可能帶有爆裂物的特朗普極端支持者，對華府和各州首府將可能構成威脅。這是FBI於2001年9月11日美國遭到恐怖攻擊後發布全國警示以來，首度提出這樣的警告。