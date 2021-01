美國衛生部長阿紮爾辭職 曾訪台並譴責中國隱瞞疫情

美國有線電視新聞網(CNN)透露,曾訪台的美國衛生部長阿紮爾已經請辭。他在辭呈中寫道,上周國會遭攻佔事件恐玷污政府名聲,並稱這是在攻擊美國的民主制度。稍早14日阿紮爾藉“傳統基金會”舉辦的線上討論會,再度痛批中國隱瞞疫情危害全球,並說台灣是美國取得最初疫情消息的來源之一。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道稱,美國衛生部長阿紮爾(Alex Azar)辭職,譴責國會暴亂批民主遭攻擊。路透社說,阿紮爾在本月12日的辭呈中提到特朗普政府達到的成就,包括快速研發2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗與療法,他說這拯救了“數以十萬計、甚至是數以百萬計的美國人性命”。

但阿紮爾擔憂,抗議群眾上周圍攻國會大廈,以及特朗普在證據不足下聲稱選舉大規模舞弊,“恐將玷污這任政府種種歷史遺產”。

據阿紮爾在正式辭呈中寫道:“攻擊國會大廈等同於攻擊我們的民主制度,還有和平轉移政權的傳統。”阿紮爾將留任到總統當選人拜登20日舉行就職典禮。

據該報道,美國衛生部長阿紮爾去年8月9日率團訪台,是中華民國與美國1979年斷交後訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國部長級官員。台灣外交部稱阿紮爾此行為“歷史性訪問”,相信將更強化台美間的防疫及醫衛合作關係。

據中央社說,去年訪台的美國衛生部長阿紮爾14日藉著“傳統基金會”舉辦的線上討論會,再度痛批中國隱瞞疫情危害全球,造成各國防疫“瞎忙”,並說台灣是美國取得最初疫情消息的來源之一。

傳統基金會(The Heritage Foundation)舉辦“一年後:從初期因應2019冠狀病毒疾病疫情做法汲取的教訓”(One Year Later: Lessons from the Early COVID-19 Response)線上討論會,由基金會主席詹姆斯(Kay C. James)主持。美國大眾新聞(Fox News)的報道說,阿紮爾會上表示:“我們前年12月30日得知中國武漢爆發起源不明的肺炎疫情,但並非依據國際公衛規範的規定自中國官方管道獲知,而是藉著我們追蹤媒體的報導,以及經由台灣駐美國代表處的告知。” 據阿紮爾說:“美國政府獲告知中國出現新型病毒的最早管道之一,是台灣方面的人士。”

對於中國隱匿疫情,阿紮爾指出,新冠肺炎的病毒基因定序直到去年元月9日才公布,當時媒體報導疫情的消息已經10天,而且可能已是疫情爆發後約兩個月。阿紮爾說:“若能在元月展開對疫情的調查,會有助於美國及全球推展依據科學與數據的因應方式,結果我們都在瞎忙,直到元月20日才正式確認病毒會人傳人。”

阿紮爾表示,美國苦無機會了解可能是源自於中國武漢的肺炎疫情。他也解釋,疫情爆發之初美國行政部門所以曾讚許中國,是為了取得中國方面的若干合作;而美國官員據稱曾私下向中方施壓,阿紮爾並斥責世界衛生組織(WHO)持續讚揚中國。他說:“很不幸,WHO從未效法我們的改弦易轍,並且時至今日仍繼續拍中國馬屁”。阿紮爾並認為,若新冠肺炎源自民主國家,有可能避免疫情蔓延至全球,不同於中國由極權政府統治造成的狀況。