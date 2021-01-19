拜登不忍了 拒絕特朗普下課前開放歐洲與巴西旅行邊境令

美國總統特朗普周一取消因疫情原因、而對去過巴西和歐洲大部分地區的大多數非美國公民實施的入境禁令，1月26日開始生效。此令立即遭到即將上任的拜登反對。拜登的一位女性發言人表示，美國當選總統拜登計畫迅速延長對近期去過巴西和歐洲大部分地區的大多數非美國公民實施的入境禁令。拜登團隊說，“隨着疫情惡化，全球各地出現極具傳染性的變異病毒，現在還不是取消國際旅行限制的時候。”

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美國白宮證實特朗普解除對歐洲和巴西的旅行限制舉措於1月26日生效。在這些限制措施取消的同一天，針對幾乎所有國際訪客的COVID-19檢測要求也將生效。

因特朗普20日卸任美國總統職卻下令對非美國人開放歐洲與巴西旅行邊境防疫禁令並於26日拜登已經上任後生效，拜登方面即刻提出反對。這是拜登當選後第一次對離任總統特朗普的卸任前行政命令提出反對。

據路透社說，特朗普沒有解除對近期到過中國和伊朗的多數非美國公民的入境禁令。

據路透社說，特規拜不隨，特朗普解除歐洲巴西旅行禁令但拜登不認賬。據拜登的一位女性發言人表示，美國當選總統拜登計畫迅速延長對近期去過巴西和歐洲大部分地區的大多數非美國公民實施的入境禁令。此前美國總統特朗普宣布取消這些禁令，自1月26日開始生效。

路透社稍早報道稱，在獲得冠狀病毒特別工作組成員和公共衛生官員們的支持後，特朗普政府周一簽署命令，取消去年初為應對疫情而實施的限制。

在特朗普的命令公布後不久，拜登的發言人Jen Psaki在推文中寫道：“根據我們醫療團隊的建議，政府無意在1/26取消這些限制。”她補充稱，“隨着疫情惡化，全球各地出現極具傳染性的變異病毒，現在還不是取消國際旅行限制的時候。”

Psaki並稱，“實際上，我們計畫加強國際旅行方面的公共衛生措施，以進一步降低疫情的傳播。”

路透社說，關於是否計畫擴大入境禁令所覆蓋的國家範圍，拜登交接團隊未立即回覆置評請求。