苏丹达尔富尔族群冲突 伤亡人数攀升

苏丹达尔富尔西部地区上周末时发生的大规模族群冲突，伤亡人数大幅攀升，还有9万人被迫迁移。

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在苏丹，达尔富尔西部地区上周末发生的大规模族群流血冲突事件，起因是一名阿拉伯裔部落人士死于一名非阿拉伯人之手，之后发生了一系列的报复性杀戮。据当地医生工会提供的数字，死亡人数现已上升至159人，受伤203人，另有9万人不得不迁移。当地事态现已恢复平静，但局势依然不稳。

据本台RFI记者Sébastien Németh周四（2021年1月21日）发自肯尼亚首都内罗毕（Nairobi）的报导，有多名证人指出，曾遭暴力袭击的Krinding收留营内依然有武装民兵组织人员。传出的视频上可以看到，一些房屋被摧毁，并遭焚烧，里面还有一些尸体。舆论担心，伤亡人数还会进一步增加。

原先在这一收留营里的迁移者再次出逃到周边地区。有半数以上的人逃入了当地省城朱奈纳（El Geneina），被收容在学校等建筑内，其他人则是躲在周边的村庄里避难。有十多名伤员被转移到首都喀土穆（Khartoum），官方还派出了一支由专业人员和外科医生组成的医疗队赶赴当地省城朱奈纳，增援那里的医护人员。当地救援团体呼吁人道组织尽快提供帮助。

武装攻击挑战和平过渡

周二夜间，武装人员还袭击了戒备森严的省长官邸。双方交战一个小时，没有人员伤亡。省长事后谴责这一攻击旨在制造动荡与混乱。

法广存档图片：联合国任务的车辆在达尔富尔地区 Image d'archive RFI: Un véhicule de la mission de l'ONU au Darfour (Image d'illustration). © ASHRAF SHAZLY / AFP 法广

联合国与非盟的苏丹达尔富尔混合行动刚刚在三周前的2020年12月31日到期结束。国际维和人员按计划应该在2021年6月30日之前全部撤出达尔富尔。苏丹现在仍处于和平过渡期，今后需要独自维护其自身安全。